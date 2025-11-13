Vani News : अभोणा येथील युवकाने कादवा नदीपात्रात उडी घेवून जीवन संपविले

वणी (नाशिक) - वणी-नाशिक रस्त्यावरील अवनखेड येथील येथील कादवा नदीपात्रात एका युवकाने उडी घेऊन जीवन संपविल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..अभोणा, ता. कळवण येथील योगेश जगन्नाथ सूर्यवंशी (35) हा मागील काही वर्षापासून मानसिक आजारी होता. काल (गुरुवारी) त्याची पत्नी व चुलत भाऊ मयूर सूर्यवंशी असे दोघे त्याला अभोणा येथून नाशिक येथे खाजगी वाहनाने उपचारासाठी घेऊन जात असताना दुपारी 12.15 वाजेच्या सुमारास अवनखेड शिवारात कादवा नदीच्या पुलावर वाहन आले..त्याने मला नदीत पैसे व्हायचे आहेत असे सांगून वाहन उभे करण्यास सांगितले व वाहनाचा दरवाजा उघडून वाहनातून उतरून पळत जाऊन कादवा नदीच्या पुलावरून नदीपात्रात उडी मारली. नदीला अवनखेड पुलाजवळील पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने तो पाण्यात बुडाला..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक अल्ताफ शेख, पोलीस हवालदार कमलेश देशमुख, पोलीस हवालदार प्रदिप शिंदे, पोलीस कॉन्स्टेबल अविनाश आहेर आदींनी घटनास्थळी दाखल होत स्थानिक पोहणाऱ्या व्यक्तींच्या मदतीने त्याच्या प्रेताचा शोध घेतला. दुपारी 3 वाजेच्या त्याचे प्रेत पाण्यात मिळून आले..त्याच्या मृत्यूबाबत त्याचे चुलते प्रभाकर दामोदर सूर्यवंशी रा. अभोणा, ता. कळवण यांनी दिंडोरी पोलीस ठाण्याला दिल्याने अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अल्ताफ शेख, पोलीस हवालदार गोतरणे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.