नाशिक

Vani News : अभोणा येथील युवकाने कादवा नदीपात्रात उडी घेवून जीवन संपविले

yogesh suryavanshi

yogesh suryavanshi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वणी (नाशिक) - वणी-नाशिक रस्त्यावरील अवनखेड येथील येथील कादवा नदीपात्रात एका युवकाने उडी घेऊन जीवन संपविल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

