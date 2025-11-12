नाशिक

Dada Bhuse : युवासेनेचा स्तुत्य उपक्रम! गड-किल्ले संवर्धन व स्वच्छता मोहिमेचा दादा भुसे यांच्या हस्ते प्रारंभ

Yuva Sena launches fort conservation and cleanliness campaign in Nashik : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, स्वच्छता आणि जतन करण्याच्या उदात्त हेतूने युवासेनेने आयोजित केलेल्या 'गड-किल्ले संवर्धन व स्वच्छता मोहीम' या जनसहभागी उपक्रमाचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते नाशिक येथे उद्‌घाटन करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, स्वच्छता आणि जतन या उदात्त हेतूने युवासेनेतर्फे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत ‘गड-किल्ले संवर्धन व स्वच्छता मोहीम या जनसहभागी उपक्रमाचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते उद्‌घाटन करण्यात आले.

