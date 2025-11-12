Dada Bhuse : युवासेनेचा स्तुत्य उपक्रम! गड-किल्ले संवर्धन व स्वच्छता मोहिमेचा दादा भुसे यांच्या हस्ते प्रारंभ

नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, स्वच्छता आणि जतन या उदात्त हेतूने युवासेनेतर्फे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत ‘गड-किल्ले संवर्धन व स्वच्छता मोहीम या जनसहभागी उपक्रमाचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले..या प्रसंगी शिवसेना उपनेते तथा जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, शिवसेना उपनेते विजय करंजकर, शिवसेना संपर्क प्रमुख श्री. लवटे, सहसंपर्क प्रमुख गणेश कदम, युवासेना राज्य कार्यकारिणी सदस्य योगिता ठाकरे, उपजिल्हाप्रमुख शिवाजीराजे भोर, अमोल सूर्यवंशी, युवराज मोरे, दिगंबर मोगरे, दिगंबर नाडे, शिवा तेलंग, मयूर मगर, पूजा तेलंग आदी उपस्थित होते..उपक्रमाचे आयोजन युवासेना गड-किल्ले संवर्धन कक्ष उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष आकाश कोकाटे आणि युवासेना गड-किल्ले संवर्धन कक्ष जिल्हाध्यक्ष आकाश आहेर यांनी केले होते..युवासेनेच्या माध्यमातून युवक समाजकारणात नव्या उर्जेने व देशभक्तीने कार्यरत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन हा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रप्रेमाचा आणि संस्कृती संवर्धनाचा उपक्रम आहे. अशा मोहिमांमुळे आपला इतिहास जिवंत राहतो आणि पुढील पिढ्यांना प्रेरणा मिळते.- दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री.भटक्या कुत्र्यांबाबत योग्य उपायांची गरज.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ले स्वच्छतेचे कार्य हाती घेतले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील रामशेज या किल्ल्यापासून आम्ही सुरुवात करीत आहोत, हे शिवकार्य करण्याचे भाग्य मला मिळाले, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो.- आकाश कोकाटे, विभागीय अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र गडकिल्ले संवर्धन कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.