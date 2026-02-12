Zakir Husain Hospital : झाकीर हुसेन रुग्णालयाची दैना! इमारत सुसज्ज, पण सोयी-सुविधांचा मात्र पत्ताच नाही

जुने नाशिक: शहरात महापालिकेच्या मुख्य रुग्णालयांपैकी एक असलेले डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात विविध प्रकारच्या असुविधांनी घासले आहेत. एकीकडे ‘सुसज्ज इमारत’ असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र सोनोग्राफी यंत्राचा अभाव, बंद पडलेले अतिदक्षता विभाग आणि पावसाळ्यात गळणारे छत यामुळे रुग्णांसह कर्मचारी यांच्यासह डॉक्टरही त्रस्त झाले आहेत..या रुग्णालयात वडाळा गाव, इंदिरानगर, भारत नगर आणि शिवाजी वाडी यांसारख्या झोपडपट्टी भागातून मोठ्या संख्येने गरीब, गरजू रुग्ण येतात. विशेषतः प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण यात सर्वाधिक आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करूनही येथे सोनोग्राफी यंत्र उपलब्ध झालेले नाही. परिणामी, आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या गर्भवती महिलांना नाईलाजास्तव खासगी केंद्रांमध्ये महागडी तपासणी करण्यासाठी पाठविले जाते..रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि नवजात बालकांसाठीचा विभाग (एनआयसीयू) सज्ज असूनही ते सध्या बंद अवस्थेत आहेत. तसेच ऑक्सिजन प्लांट आणि व्हेंटिलेटरही धूळ खात पडून आहेत. लॅब टेक्निशियनची एकमेव जागा असून संबंधित कर्मचारी २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर रुग्णालयाचा लॅब विभाग पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्वचारोग तज्ज्ञ हप्त्यातून दोनच दिवस येत असल्याने रुग्णांची मोठी गैरसोय होत असते..पावसाळ्यात बादल्यांचा आधाररुग्णालयाची इमारत जुनी झाली असून देखभाल-दुरुस्तीअभावी तिला मोठी गळती लागली आहे. शस्त्रक्रिया कक्ष, एक्स-रे विभाग आणि प्रसूती विभागात पावसाळ्यात पाणी गळते. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, यंत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना चक्क कचरा कुंडी आणि प्लॅस्टिक बादल्यांचा वापर करावा लागत आहे. भिंतींमध्ये पाणी झिरपल्याने त्या कुजल्या असून यामुळे संसर्गाचा धोकाही वाढला आहे. याबाबत वारंवार अहवाल देऊनही सुधारणा झालेली नाही..Coal Mining: वेकोलिच्या ब्लास्टिंगने गावकऱ्यांचे आयुष्य हादरले; ३७ वर्षांपासून गावकऱ्यांचा संघर्ष कायम, शाळा, घरांच्या तडे.सोनोग्राफी यंत्र नाही, कायमस्वरूपी तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा अभाव वगळता रुग्णालयात इतर असलेल्या सुविधांचा पुरेपूर वापर रुग्णांसाठी होत आहे. अशा आवश्यक ते सर्व उपचार करून औषधे पुरवली जात आहे.- डॉ. अविनाश फुलमाळी, रुग्णालय वैद्यकीय अधिकारी.रूग्णालयात गरजू, गरीब गर्भवती महिला प्रसूतीसाठी येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यानिमित्ताने सोनोग्राफी यंत्र असणे आवश्यक आहे. आयसीयु आणि एनआयसीयु विभाग कार्यान्वित करत रुग्णालयातील अन्य सुविधांची पाहणी करत त्या सोडविण्यात याव्यात.- साजिया शेख, नागरिक.रुग्णसंख्या घटलीसार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे नाशिक पूर्व विभागात ६ ठिकाणी शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १२ आरोग्यवर्धिनी केंद्र तसेच राज्य सरकारचे ३ आपला दवाखाना केंद्रात रुग्णांना उपचार उपलब्ध झाल्याने डॉ. झाकीन हुसेन रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णसंख्येत घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.