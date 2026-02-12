नाशिक

Zakir Husain Hospital : झाकीर हुसेन रुग्णालयाची दैना! इमारत सुसज्ज, पण सोयी-सुविधांचा मात्र पत्ताच नाही

Lack of Sonography Machine Hits Pregnant Women : एकीकडे ‘सुसज्ज इमारत’ असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र सोनोग्राफी यंत्राचा अभाव, बंद पडलेले अतिदक्षता विभाग आणि पावसाळ्यात गळणारे छत यामुळे रुग्णांसह कर्मचारी यांच्यासह डॉक्टरही त्रस्त झाले आहेत.
युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
जुने नाशिक: शहरात महापालिकेच्या मुख्य रुग्णालयांपैकी एक असलेले डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात विविध प्रकारच्या असुविधांनी घासले आहेत. एकीकडे ‘सुसज्ज इमारत’ असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र सोनोग्राफी यंत्राचा अभाव, बंद पडलेले अतिदक्षता विभाग आणि पावसाळ्यात गळणारे छत यामुळे रुग्णांसह कर्मचारी यांच्यासह डॉक्टरही त्रस्त झाले आहेत.

