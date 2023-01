नाशिक : गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे मेटाकुटीला आलेल्‍या नाशिककरांसाठी सध्या दिलासादायक परिस्‍थिती आहे. गेल्‍या काही दिवसांपासून नव्‍याने आढळणाऱ्या कोरोनाबाधितांची संख्या नगन्‍य राहात असल्‍याने सक्रिय रुग्‍णसंख्या एकवर आलेली आहे.

नाशिक शहर व मालेगाव महापालिका क्षेत्रात सध्या एकही सक्रिय रुग्‍ण नाही. नाशिक ग्रामीणमध्ये एका बाधितावर बुधवारी (ता. १८) उपचार सुरू होते. अशात नाशिकची वाटचाल कोरोनामुक्‍तीकडे आहे. (Zero active patients of Corona now in Nashik Malegaon Corona Update nashik News)

कोरोनावर यशस्‍वीरीत्‍या मात करणाऱ्या रुग्‍णांच्‍या संख्येमुळे सक्रिय रुग्‍णांची संख्या घटत चालली होती. बऱ्याच दिवसांपासून जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णसंख्या एकआकडी होती.

नुकताच नाशिक महापालिका क्षेत्र व मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील सक्रिय कोरोना रुग्‍णसंख्या शून्‍यावर आली आहे. तर जिल्ह्यात उपचार घेत असलेला एकमेव कोरोनाबाधित हा नाशिक ग्रामीण क्षेत्रातील आहे.

आत्तापर्यंत जिल्ह्यात ३६ लाख २२ हजार ९८७ रुग्‍णांची चाचणी करण्यात आली होती. यामध्ये चार लाख ८२ हजार ४४९ बाधित आढळून आले होते.

यापैकी चार लाख ७३ हजार ५४४ रुग्‍णांनी कोरोनावर यशस्‍वीरित्‍या मात केली. तर आठ हजार ९०४ बाधितांचा कोरोनाने बळी घेतला होता. पूर्णपणे बरे झालेल्‍या रुग्‍णांची टक्‍केवारी ९८.१५ इतकी आहे.

