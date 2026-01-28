Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित कोलमडले! 'व्हीपीडीए' प्रणालीमुळे व्याजाच्या २८ कोटींवर पाणी

नाशिक: जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत मिळणारा थेट निधी बंद करण्यात आल्याने त्यावर मिळणारे व्याजही थांबले असून, परिणामी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शासनाने ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिटरी अकाऊंट’ (व्हीपीडीए) प्रणाली लागू केल्याने येत्या मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या वार्षिक अंदाजपत्रकात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अंदाजपत्रक साधारणपणे ४० कोटी रुपयांच्या आसपास असतो. यामध्ये विविध ठेवींवरील व्याजातून सुमारे २८ कोटी रुपये, तर कर आकारणी व अन्य उत्पन्नाच्या माध्यमातून सुमारे १२ कोटी रुपये मिळत असत. मात्र, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लेखा व वित्त विभागाकडून अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सुरू असताना, यंदा हे अंदाजपत्रक केवळ २५ ते ३० कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..व्हीपीडीए प्रणालीअंतर्गत ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’मध्ये आभासी (व्हर्च्युअल) खाते उघडले जाते. या खात्यातून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) यांच्या खात्यात निधी आभासी स्वरूपात वर्ग केला जातो. वर्षभरात हा निधी खर्च न झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडे वर्ग होतो. त्यामुळे आवश्यक निधीसाठी पुन्हा नव्याने प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागते. याआधी मात्र निधी थेट कॅफो यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने तो बँकेत ठेवी स्वरूपात ठेवता येत होता आणि त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडत होती. आता हीच साखळी तुटल्याने आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याची गरजजिल्हा परिषद आजही पारंपरिक उत्पन्न स्रोतांवरच अवलंबून असल्याने बजेटला अपेक्षित उंची गाठता येत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेची मोकळी भूखंडे, विविध करांमधून होणारी वसुली, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची पाणीपट्टी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर वार्षिक अंदाजपत्रक २० कोटींच्याही खाली येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Mumbai News: राज्यातील आयटीआय कात टाकणार! राज्य मंत्रिमंडळ बैठक, ‘पीएम सेतू योजने’अंतर्गत आधुनिकीकरण होणार...फर्निचरवर पावणेसहा कोटींचा खर्चजिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरमहा सुमारे पाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. उत्पन्न घटत असताना खर्च मात्र वाढत असल्याचे वास्तव आहे. स्वःउत्पन्न अर्थात ‘सेस’ निधीतून आतापर्यंत फर्निचरसाठी पावणेसहा कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यापैकी साडेचार कोटी रुपये पूर्वीच खर्च झाले असून, अलीकडेच आणखी एक कोटी ३७ लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे..वार्षिक अंदाजपत्रक मार्चमध्ये सादर करण्यात येणार असून, त्यासाठीची तयारी सुरू आहे. अंदाजपत्रकात घट होईल, असा ठोस अंदाज अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र, येत्या आठवड्यात चित्र अधिक स्पष्ट होईल.- मारुती मुळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.