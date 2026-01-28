नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित कोलमडले! 'व्हीपीडीए' प्रणालीमुळे व्याजाच्या २८ कोटींवर पाणी

VPDA System Impacts Zilla Parishad Revenue : व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिटरी अकाऊंट (व्हीपीडीए) प्रणाली लागू झाल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Nashik Zilla Parishad

Nashik Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत मिळणारा थेट निधी बंद करण्यात आल्याने त्यावर मिळणारे व्याजही थांबले असून, परिणामी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शासनाने ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिटरी अकाऊंट’ (व्हीपीडीए) प्रणाली लागू केल्याने येत्या मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या वार्षिक अंदाजपत्रकात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rbi
district
Zilla Parishad
Infrastructure

Related Stories

No stories found.