Nashik Zilla Parishad : मंत्री झिरवाळ आणि आमदारांच्या तक्रारींची दखल! डॉ. गुंडे यांनी केलेले 'सेस' नियोजन रद्द, आता चौकशीचा ससेमिरा

नाशिक: जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या 'सेस' निधीचे नियोजन करताना तत्कालीन 'सीईओं'ना अंधारात ठेवल्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. गुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. .तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल एप्रिल २०२५ मध्ये सुटीवर होत्या. त्या वेळी त्यांचा कार्यभार डॉ. गुंडे यांच्याकडे असताना त्यांनी सुमारे साडेआठ कोटींच्या 'सेस' निधीचे नियोजन केले. त्यावर ठेकेदार व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आशिमा मित्तल यांच्याकडे तक्रारी केल्या. 'सेस'चे नियोजन रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती..मंत्री नरहरी झिरवाळ यांसह काही आमदारांनीही याविरोधात थेट लेखी तक्रारी केल्या होत्या. या वाढत्या तक्रारींवर मित्तल यांनी 'सेस' नियोजनाला तत्काळ 'ब्रेक' लावला होता. यानंतरच्या सर्वसाधारण सभेत डॉ. गुंडेंनी केलेले 'सेस' नियोजन रद्द करण्यात आले. त्यांनीही नियोजनात चूक झाल्याचे खासगीत मान्य केले होते. दरम्यान, मित्तल यांची जालना जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली..परंतु, बदली होण्यापूर्वी मित्तल यांनी शासनाकडे डॉ. गुंडे यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांना डावलून अधिकाराचा गैरवापर करत 'सेस'चे परस्पर नियोजन करण्यात आले. त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या पत्राची दखल घेत शासनाने डॉ. गुंडे यांनी केलेल्या 'सेस' नियोजनाची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..Kolhapur News: "खोराटेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करा!" इंडिया आघाडीचा इशारा; जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन देण्याचा निर्णय.शासनाचे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदशासनाकडून मला अशा स्वरूपाचे कुठलेही पत्र अद्याप मिळालेले नाही. चौकशीसंदर्भातही माहिती नाही.- डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.