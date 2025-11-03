नाशिक

Nashik Zilla Parishad : मंत्री झिरवाळ आणि आमदारांच्या तक्रारींची दखल! डॉ. गुंडे यांनी केलेले 'सेस' नियोजन रद्द, आता चौकशीचा ससेमिरा

Government Orders Probe into Cess Fund Planning : नाशिक जिल्हा परिषदेतील ‘सेस’ निधी नियोजन प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्यावर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नाशिक: जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या ‘सेस’ निधीचे नियोजन करताना तत्कालीन ‘सीईओं’ना अंधारात ठेवल्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. गुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते.

