नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाने जाहीर केली ११२ कामांची यादी

Nashik Zilla Parishad Construction Work Allocation : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने साडेचार कोटींच्या ११२ कामांची यादी जाहीर केली असून इच्छुक संस्था आणि अभियंत्यांकडून अर्ज मागविले जात आहेत.
Nashik Zilla Parishad
Nashik Zilla Parishadsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कामवाटप समितीविषयी ठेकेदारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अखेर या विभागांनी कामांची यादी प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी साडेचार कोटींची ११२ कामांची यादी प्रसिद्ध करत त्यासाठी इच्छुक संस्थांकडे अर्ज मागविले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Project
Zilla Parishad
zilha parishad nashik
Tender
Jilha Parishad
ZP building
construction workers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com