Nashik ZP News : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला ताळमेळ अद्यापही लागेना

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नियतव्यय व पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या निधीचा हिशेब लागलेला नाही. सलग दोन वर्षांचा ताळमेळ सादर करण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले आहे.

हे आर्थिक वर्ष संपत आलेले असताना जिल्हा नियोजन समितीला पुन्हा बचत निधीचे पुनर्विनियोजनाचे वेध लागले आहे. (Zilla Parishad health department is still not in sync nashik news)