Nashik ZP News : पंधराव्या वित्त आयोगाचा 279 कोटींचा निधी अखर्चित

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik ZP News : केंद्र सरकारकडून प्राप्त चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी डिसेंबर २०२३ अखेरची मुदत देऊनही ग्रामपंचायतस्तरावर निधी खर्च झालेला नाही.

दुसरीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचीही अशीच अवस्था आहे.(Fund of 279 crores of 15th Finance Commission unspent of nashik zp news)