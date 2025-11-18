Nashik Gram Sevak Award : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 'आदर्श ग्रामसेवक' पुरस्कारांची घोषणा! १५ ग्रामसेवकांचा बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव

नाशिक: जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागातर्फे देण्यात येणारे ‘आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी’ (ग्रामसेवक) २०२४-२५ या वर्षीच्या पुरस्कारांची घोषणा झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १९) सकाळी साडेनऊला जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत हा सोहळा होणार आहे..जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित राहतील..प्रभावी प्रशासन, विकासकामांची कार्यक्षम अंमलबजावणी व जनताभिमुख सेवा या निकषांच्या आधारे १५ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. प्रक्रियेला काहीअंशी विलंब झाला. मात्र, ग्रामसेवक संघटना आणि निवड समितीमधील अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत प्रस्तावप्राप्त ग्रामसेवकांची दप्तर तपासणी झाली. त्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे..पुरस्कारार्थी ग्रामसेवकनाशिक : रंगनाथ संतोष मोरे ः महादेवपूरइगतपुरी : रुपाली नामदेव जाधव ः भावली खुर्दत्र्यंबकेश्वर : चंद्रकांत विठ्ठल कातुरे ः देवळा (आ)पेठ : गौतम आनंदा चव्हाण ः रुई पेठासुरगाणा : गणेश रामजी गावित ः पोहळीदिंडोरी : रामदास वामण मोरे ः महाजेकळवण : हेमलता आनंदा पगार ः ओझरबागलाण : कैलास सोदरसिंग राठोड ः सोमपूरदेवळा : वसंत गोविंदा भामरे ः सावकी लो.चांदवड : संदीप हरी पवार ः शिंदेमालेगाव : वैशाली बाळासाहेब खैरनार ः येसगाव खुर्दनांदगाव : संतोष रघुनाथ बैरागी ः जामदरीयेवला : भगवान भाऊसाहेब गायके ः उंदीरवाडी व खिर्डीसाठेनिफाड : सोनाली रामनाथ सांगळे ः वडाळीनजीकसिन्नर : संजू माधव बेनाडे ः ठाणगाव.Female Aggressive:'ग्रामस्थ-वनअधिकाऱ्यांत रणकंदन'; नगर तालुक्यातील महिला आक्रमक, पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारा.ग्रामपंचायतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिक, पारदर्शक आणि प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येत आहे.- डॉ. वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.