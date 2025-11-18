नाशिक

Nashik Gram Sevak Award : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 'आदर्श ग्रामसेवक' पुरस्कारांची घोषणा! १५ ग्रामसेवकांचा बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव

Zilla Parishad to Honour 15 Ideal Gramsevak Officers for 2024–25 : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातर्फे 'आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी' (ग्रामसेवक) २०२४-२५ पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रभावी प्रशासन, विकासकामांची कार्यक्षम अंमलबजावणी व जनताभिमुख सेवा या निकषांवर निवड झालेल्या १५ ग्रामसेवकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या हस्ते बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत गौरविण्यात येणार आहे
Gram Sevak Award

Gram Sevak Award

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागातर्फे देण्यात येणारे ‘आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी’ (ग्रामसेवक) २०२४-२५ या वर्षीच्या पुरस्कारांची घोषणा झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १९) सकाळी साडेनऊला जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत हा सोहळा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
award
Gram Panchayat
administration
ZP
Zilla Parishad
Progress
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com