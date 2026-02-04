Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेतील वादावर पडदा! आमदार खोसकरांनी जलसंधारण अधिकाऱ्यांविरुद्धची तक्रार घेतली मागे

नाशिक: जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामावरून जिल्हा परिषदेत वादंग निर्माण झाले असताना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांच्या विरोधात आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिलेली तक्रार अखेर मागे घेण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी संबंधित अधिकारी व आमदार खोसकर यांच्याशी संयुक्त चर्चा करत मतभेद दूर केल्याने हा वाद मिटला..जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेस ५८ कामांसाठी १५ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, या कामांची निविदा प्रक्रिया राबविताना जलसंधारण विभागाकडून अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारी फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी दिले..दरम्यान, आमदार हिरामण खोसकर यांनी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांच्या कामकाजाविषयी तक्रारीचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांना सादर केले होते. मंगळवारी (ता. ३) जिल्हा परिषदेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत जलसंधारण विभागातील निविदा क्लर्क योग्य प्रकारे काम करत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे संबंधित क्लर्कला समज देण्यात आली असून त्याठिकाणी नवीन क्लर्कची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक, टोल वसूल करताय पण सुविधा देणार कोण?.समाजकल्याण विभागाचीही फेरनिविदासमाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अंथरूण व पांघरूण पुरविण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एक कोटी ८० लाख रुपयांच्या योजनेत अनियमितता उघडकीस आल्यावर ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता फेरनिविदा राबविताना शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि कोणतीही तक्रार उद्भवू नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.