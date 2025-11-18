Nashik ZP New Building : नवीन इमारतीत जिल्हा परिषदेच्या कामाला सुरुवात! 'फाइल' मिळेना म्हणून कर्मचाऱ्यांची दमछाक; नेटवर्कचीही समस्या

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह त्यांच्याशी निगडित विभागांचे कामकाज सोमवार (ता. १७)पासून सुरू झाले आहे. सर्व साहित्य, कागदपत्रे आणि फायलींची सांगड घालत कर्मचाऱ्यांचा दिवस गेला. यादरम्यान अधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या काही फाईली सापडेना, म्हणून शिपायांची चांगलीच दमछाक झाली. इमारत पूर्ण झाली असली, तरी काही उणिवा कायम असून, त्या युद्धपातळीवर दूर करण्याचे काम आजही सुरू होते..जुन्या इमारतीतून नवीन इमारतीमध्ये ‘शिफ्ट’होताना फाईल्सचे गठ्ठे बांधून आणले आहेत. त्यात कुठली फाइल कोणत्या गठ्यात बांधली, याचा अचूक अंदाज कर्मचाऱ्यांना येत नसल्याने फाइल चटकन सापडत नसल्याचा अनुभव येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यालय अधीक्षकांना बसण्यासाठी जागा मिळालेली नाही. .त्यांचा जागेचा शोध सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांची आसन व्यवस्था करताना एकमेकांसमोर बसले आहेत. मात्र, अर्ध्या कर्मचाऱ्यांची पाठ विभाग प्रमुखांकडे येते. यात महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याने त्यांना काम करताना अवघडल्यासारखे वाटते, अशी प्रतिक्रिया महिला कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यांनी संबंधित विभागाकडे याविषयी बदल सुचविला होता. परंतु, आता आसन व्यवस्थेत बदल करणे शक्य नसल्याचे संबंधित कंत्राटदाराने स्पष्ट केले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे गुरुवारी (ता.१३) थाटात उद्घाटन झाले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने सोमवारी (ता.१७) शासकीय कामाचा पहिला दिवस होता. पहिले दोन तळ मजले पूर्णतः: पार्किंगसाठी आहेत. त्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभाग आहेत. .पहिल्या मजल्यावर ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासन विभाग आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाशेजारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दालन व प्रशस्त हॉलही आहे. त्यांच्या कार्यालयाला लागूनच स्वीय सहायकांचे दालन आहे. अजूनही वरील तीन मजल्यांचे काम सुरु असल्यामुळे आरोग्य विभाग, कृषी व बांधकाम विभाग येथे स्थलांतरित झालेले नाहीत. आरोग्य विभाग लवकरच स्थलांतरित होणार आहे. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारींशी निगडित विभाग स्थलांतरित होतील, असे नियोजन आहे..जुन्या इमारतीत वर्दळ घटलीजिल्हा परिषदेचे बहुतांश विभाग नवीन प्रशासकीय इमारतीत गेल्यामुळे जुन्या इमारतीकडील वर्दळ कमी झाली. अभ्यागतांना नवीन इमारतीची सवय होईपर्यंत गर्दी कमीच राहील असा अंदाज आहे. जिल्हा परिषदेचे विभाग दोन ठिकाणी विभक्त झाल्याने कामानिमित्त येणाऱ्या व्यक्तींही विभागून जातात. नवीन इमारतीमधील पुष्कळ जागेमुळे सर्व विभागांना सुटसुटीतपणे कामकाज करणे शक्य होणार आहे..PM Surya Ghar Yojana: उत्तर प्रदेशात पीएम सूर्य घर योजनाची मोठी यशस्वी झेप, २.७५ लाख घरांवर सौर ऊर्जा, लहान व्यवसायांना मोठा दिलासा.जागा प्रशस्त, रेंज मिळेनाजिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जागा प्रशस्त मिळाली. पण काही विभागांमध्ये मोबाईलला नेटवर्कची अडचण येत असल्याचे जाणवते. त्यामुळे संवादात अडथळा जाणवत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. तसेच पाण्याची मोटर जळाल्याने पाणीटंचाईही जाणवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.