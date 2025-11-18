Nashik ZP New Building : नवीन इमारतीत जिल्हा परिषदेच्या कामाला सुरुवात! 'फाइल' मिळेना म्हणून कर्मचाऱ्यांची दमछाक; नेटवर्कचीही समस्या

नाशिक

Shift to New ZP Administrative Building Begins with File Chaos and Setup Issues : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाल्यानंतर, सोमवार पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह त्यांच्याशी निगडित विभागांच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली.
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह त्यांच्याशी निगडित विभागांचे कामकाज सोमवार (ता. १७)पासून सुरू झाले आहे. सर्व साहित्य, कागदपत्रे आणि फायलींची सांगड घालत कर्मचाऱ्यांचा दिवस गेला. यादरम्यान अधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या काही फाईली सापडेना, म्हणून शिपायांची चांगलीच दमछाक झाली. इमारत पूर्ण झाली असली, तरी काही उणिवा कायम असून, त्या युद्धपातळीवर दूर करण्याचे काम आजही सुरू होते.

