नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेची नवी इमारत निधीअभावी रखडली; फर्निचरसाठी ८ कोटींची प्रतीक्षा!

Funding Proposal Sent for Furniture in Nashik Zilla Parishad Building : नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या नव्या सहा मजली इमारतीसाठी वरच्या मजल्यांचे फर्निचर करण्यासाठी निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Nashik ZP Office Building Project : जिल्हा परिषदेच्या सहा मजली इमारतीचे उद्‍घाटन झाल्यानंतर आता वरच्या तीन मजल्यांच्या फर्निचरसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी साधारणत: आठ कोटींची आवश्‍यकता असून, प्रशासनाने त्यासाठी तीन पर्याय समोर ठेवले आहेत.

Nashik
Funding
Development
Zilla Parishad
District Administration
Infrastructure
Government

