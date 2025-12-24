Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेची नवी इमारत निधीअभावी रखडली; फर्निचरसाठी ८ कोटींची प्रतीक्षा!

Nashik ZP Office Building Project : जिल्हा परिषदेच्या सहा मजली इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर आता वरच्या तीन मजल्यांच्या फर्निचरसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी साधारणत: आठ कोटींची आवश्यकता असून, प्रशासनाने त्यासाठी तीन पर्याय समोर ठेवले आहेत. .येत्या काही महिन्यांत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह समिती सभापतींना दालने खुली केली जातील. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीमधील पहिल्या तीन मजल्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे काही विभाग इकडे स्थलांतरित झाले. पण वरच्या तीन मजल्यांचे फर्निचरचे काम निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहे..जिल्हा परिषदेने डिसेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ग्रामविकास विभागाकडे आठ कोटींची मागणी केली. परंतु, त्यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता काम प्रलंबित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांच्याकडूनही निधी न मिळाल्यास अखेरचा पर्याय म्हणून कर्ज घेण्याचे प्रशासनाचे विचाराधीन आहे. मात्र, त्यातही प्राधान्यक्रमाने अत्यावश्यक फर्निचरसाठीच या निधीचा विनियोग करण्याचे नियोजन आहे.....ही वेळ का आली?त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कलजवळ प्रशासनाने उभारलेल्या सहा मजली भव्य इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अडसर निर्माण होऊ नये, यासाठी इमारतीचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर उद्घाटन सोहळा पार पडला. पण दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्धच होत नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनावर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने त्यांना वेळीच मदत केली, तर ही वेळही येणार नाही..Kolhapur Election : महायुतीचे जागा वाटप अंतिम टप्प्यात; भाजप-शिंदे गटात सख्य, राष्ट्रवादीत अस्वस्थता.जिल्हा नियोजन समितीकडे आपण मागणी केली आहे. त्यांनी अत्यावश्यक फर्निचरसाठी निधी दिला तरी जिल्हा परिषदेला कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.