Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेची क्रांती! 'मिनी मंत्रालय' मुदतीपूर्वीच पूर्ण; ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Construction completed ahead of schedule despite COVID delay : त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील एबीबी सर्कलजवळ उभारण्यात आलेली नाशिक जिल्हा परिषदेची नवीन सहा मजली प्रशासकीय इमारत (मिनी मंत्रालय), जी नियोजित वेळेपूर्वीच पूर्ण झाली आहे आणि लवकरच उद्‌घाटनासाठी सज्ज आहे.
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी मिळताच कोरोना आला. कोरोना काळातील व्यत्यय, बांधकामाचा बदललेल्या आराखड्यात सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी गेला. मात्र, प्रशासन व कंत्राटदाराने त्यावर मात करत एक वर्षे अगोदर या इमारतीचे काम पूर्ण करत ‘क्रांती’ घडविली आहे. इमारत पूर्ण होण्यासाठी जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

