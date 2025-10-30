Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेची क्रांती! 'मिनी मंत्रालय' मुदतीपूर्वीच पूर्ण; ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी मिळताच कोरोना आला. कोरोना काळातील व्यत्यय, बांधकामाचा बदललेल्या आराखड्यात सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी गेला. मात्र, प्रशासन व कंत्राटदाराने त्यावर मात करत एक वर्षे अगोदर या इमारतीचे काम पूर्ण करत ‘क्रांती’ घडविली आहे. इमारत पूर्ण होण्यासाठी जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. .त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील एबीबी सर्कलजवळ उभारण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. पहिल्या तीन मजल्यावरील बांधकामासह इलेक्ट्रॉनिक व फर्निचरचे कामही पूर्ण झाल्याने ‘मिनी मंत्रालया’चा कारभार लवकरच येथून चालविण्यात येईल..जिल्हा परिषदेच्या या भव्य इमारतीत एकूण सहा मजले असून, पहिल्या व दुसऱ्या तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था आहे. तळमजल्यावर १०८ चारचाकी गाड्या बसतील. तर ४०० दुचाकी बसतील एवढी जागा आहे. विशेष म्हणजे इमारतीचे बांधकाम होऊनही एक एकर मोकळी जागा उपलब्ध राहणार असून, त्या ठिकाणी वाहन पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याने नवीन इमारतीत पार्किंगला पुरेशी जागा आहे. .पहिल्या मजल्यावर महिला व बालविकास विभाग, समाजकल्याण, आवक-जावक विभाग यांना जागा देण्यात आली आहे. दुसरा मजला हा सीईओ कार्यालय, मीटिंग रूम, ग्रामपंचायत विभाग, पाणीपुरवठा, अर्थ, सामान्य प्रशासन विभागांना असणार आहे. तिसऱ्या मजल्यावर अध्यक्ष कार्यालय, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागांची कार्यालये आहेत..चौथा मजला हा विषय समिती सभागृह, कृषी, पशुसंवर्धन, डीआरडीए व सभागृहासाठी देण्याचे नियोजन असून, पाचव्या मजल्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, मनरेगा विभाग आहेत. सहाव्या मजल्यावर बांधकामाचे सर्व विभाग राहतील, अशा स्वरूपाची रचना आहे. इमारतीच्या शेवटच्या मजल्याचे काम प्रगतिपथावर असून, येत्या ७ तारखेपूर्वी हे काम पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे..८० कोटींवर खर्चफेब्रुवारी २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या २५ कोटी खर्चाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून डिसेंबर २०२० मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. दरम्यान, काम सुरू केल्यानंतर नाशिक महापालिका व नगररचना विभागाच्या नियमानुसार इमारतीच्या बांधकामात काही बदल सुचविण्यात आले. यामुळे इमारतीच्या खर्चामध्ये वाढ होऊन तो ३९.६१ कोटींपर्यंत पोहोचला. वाढीव तीन मजल्यांसाठी ४१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. फर्निचरसाठी निधी कमी पडत असल्याने जिल्हा परिषदेने स्व:निधीतून (सेस) चार कोटी ४० लाख रुपये दिले. अजूनही साधारणत: आठ कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते..इमारतीचे वैशिष्ट्येस्वतंत्र ग्रंथालयकर्मचाऱ्यांसाठी मनोरंजन कक्षकर्मचारी व अभ्यागतांसाठी उपाहारगृहबहुउद्देशीय सभागृह (परिषद, प्रशिक्षण, कार्यक्रम)महिलांसाठी विश्रांतीगृह ‘हिरकणी कक्ष’चार लिफ्ट, अॅम्फी थिएटरयुक्त प्रांगण, सीसीटीव्हीहरित इमारतीचे बांधकाम, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, बँकांचे कार्यालय.महत्त्वाच्या तारखा५ मार्च २०१८-ग्रामविकास विभागाकडे इमारतीचा प्रस्ताव८ फेब्रुवारी २०१९-प्रशासकीय मान्यता१३ जून २०१९-तांत्रिक मान्यता (पहिला टप्पा)२५ जुलै २०१९-मुख्य वास्तूविशारदांकडून अंतिम मान्यता३१ मार्च २०२०-अग्निशामक विभागाची मान्यता३० डिसेंबर २०२०-कंत्राटदार (क्रांती कन्स्ट्रक्शन) कार्यारंभ आदेश२२ ऑक्टोबर २०२१-महापालिका मान्यता२५ जुलै २०२२-नवीन इमारतीचा सुधारित आराखडा२१ सप्टेंबर २०२२-सुधारित आराखड्यास मंजुरी१० जुलै २०२४-टप्पा-२ साठी प्रशासकीय मान्यता३० जुलै २०२४-टप्पा-२ तांत्रिक मान्यता७ नोव्हेंबर २०२५-इमारत उद्घाटनाची नियोजित तारीख.बडोद्यातलं नैसर्गिक आकर्षण! सयाजी गार्डनची सुंदरता पाहून मन हरपून जाईल.विभागाची रचनातळमजला:३२७७ स्वेअर मीटर -(पार्किग १०८ चारचाकी गाड्या)वरचा तळमजला: ३४५० स्वेअर मीटर- (कॅन्टीन, ग्रंथालय, रेकॉर्ड रूम)पहिला मजला:२३०० स्वेअर मीटर - (महिला व बालविकास विभाग, समाजकल्याण, आवक-जावक विभाग)दुसरा मजला:२३०० स्वेअर मीटर- (सीईओ कार्यालय, मीटिंग रूम, ग्रामपंचायत विभाग, पाणीपुरवठा, अर्थ,सामान्य प्रशासन विभाग)तिसरा मजला:२५१६ स्वेअर मीटर- (अध्यक्ष कार्यालय, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग)चौथा मजला:२५१६ स्वेअर मीटर-(विषय समिती सभागृह, कृषी, पशुसंवर्धन, डीआरडीए, सभागृह)पाचवा मजला:२४८४ स्वेअर मीटर-(अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणीपुरवठा,जलसंधारण, मनरेगा विभाग)सहावा मजला:२४८४ स्वेअर मीटर- (बांधकाम विभाग-१, २, ३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.