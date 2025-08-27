Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल; पंचायत विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांक

नाशिक: राज्यातील पंचायत विकास निर्देशांक अंतर्गत प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल नाशिक जिल्हा परिषदेचा राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी हा सन्मान स्वीकारला. .ग्रामविकास विभागामार्फत मंगळवारी (ता. २६) पुणे येथे झालेल्या कार्यशाळेत हा सोहळा झाला. २०२२-२३ च्या मूल्यांकनानुसार नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे. तसेच नाशिक पंचायत समितीने राज्यात पहिला, तर चांदवड पंचायत समितीने नववा क्रमांक पटकावला..ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर दरी (ता. नाशिक) ग्रामपंचायतीला राज्यात पाचवा क्रमांक व मोडाळे (ता. इगतपुरी) ग्रामपंचायतीला सहावा क्रमांक मिळाल्याने त्यांचाही गौरव करण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होत्या..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिणीत जि.प.च्या १९९ लाभार्थी! अनुदान लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत.राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त होणे हा संपूर्ण जिल्ह्याचा सन्मान आहे. ग्रामपंचायतीचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी पुढील काळातही सातत्याने प्रयत्नशील राहू.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.