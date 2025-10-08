नाशिक

Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! प्रारूप मतदार याद्या आज होणार प्रसिद्ध

Draft Voter Lists for ZP and Panchayat Samiti to Be Released on October 8 : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांचे काम सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेत गट-गणांसाठी प्रारूप याद्या प्रकाशित केल्या जात असून, त्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील.
नाशिक: जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी गट-गणांसाठी प्रारूप मतदार याद्यांची बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्धी होणार आहे. तसेच २७ ऑक्टोबरला अंतिम याद्यांची प्रसिद्धी केली जाईल. देशपातळीवर सध्या मतदार याद्यांमधील गोंधळाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत या मुद्यावरून फटका बसायला नको म्हणून इच्छुक अलर्ट झाले आहेत.

