Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! प्रारूप मतदार याद्या आज होणार प्रसिद्ध

नाशिक: जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी गट-गणांसाठी प्रारूप मतदार याद्यांची बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्धी होणार आहे. तसेच २७ ऑक्टोबरला अंतिम याद्यांची प्रसिद्धी केली जाईल. देशपातळीवर सध्या मतदार याद्यांमधील गोंधळाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत या मुद्यावरून फटका बसायला नको म्हणून इच्छुक अलर्ट झाले आहेत. .दिवाळीनंतर राज्यात निवडणुकांचे फटका वाजणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार बुधवारी (ता. ८) गट- गणांच्या प्रारूप याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. .जिल्ह्यातील ७४ गट व १४८ गटांमध्ये एकाचवेळी या याद्या प्रसिद्ध होतील. १४ तारखेपर्यंत नागरिकांना या यादीवर हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत असणार आहे. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी केली जाईल..बिहार आणि महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधील घोळाचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला आहे. त्यामुळे देशभरातील राजकारण ढवळून निघत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांचे लक्ष प्रारूप याद्यांच्या प्रसिद्धीकडे लागून राहिले आहे..पालिकांच्या याद्या आजजिल्ह्यातील ११ पालिकांमधील प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांची बुधवारी (ता. ८) प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. स्थानिकांना १३ ऑक्टोबरपर्यंत या याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहे, तर २८ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील..२७.९३ लाख मतदारराज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ च्या विधानसभेच्या याद्या ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांमध्ये मतदारांची संख्या साधारणतः २७ लाख ९३ हजार ४७२ इतकी असल्याची माहिती मिळते आहे.