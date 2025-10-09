नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीची आरक्षण सोडत सोमवारी! गट आणि गणांवर कुणाचा शिक्का?

Reservation Draw for Nashik Zilla Parishad on October 13 : सोमवारी सकाळी अकराला महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत संबंधित तहसीलदारांकडून काढली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाबाबत अद्याप संदिग्धता असली, तरी प्रशासनाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त सूचनांप्रमाणेच कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. सोमवारी (ता. १३) सकाळी अकराला महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत संबंधित तहसीलदारांकडून काढली जाणार आहे.

