Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीची आरक्षण सोडत सोमवारी! गट आणि गणांवर कुणाचा शिक्का?

नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाबाबत अद्याप संदिग्धता असली, तरी प्रशासनाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त सूचनांप्रमाणेच कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. सोमवारी (ता. १३) सकाळी अकराला महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत संबंधित तहसीलदारांकडून काढली जाणार आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये गट व गणनिहाय चक्राकार (आळीपाळीच्या) पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाते. प्रशासनाला याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे..२०१७ च्या निवडणुकीनंतर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका न झाल्याने, महायुती सरकारने फिरत्या आरक्षण पद्धतीला ‘ब्रेक’ लावत नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणारी पहिलीच निवडणूक ठरणार आहे..या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळून न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. निकालपत्रात चुकून मध्य प्रदेश सरकारचा उल्लेख झाल्याने न्यायालयाने फेरआदेश दिले. त्यानुसार १९९६ च्या फिरत्या आरक्षण पद्धतीनुसार निवडणूक घ्यायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे..सध्या राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील आदेश निवडणूक उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे आरक्षण प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तरीदेखील प्रशासनाने सोमवारी नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार सोडत काढण्याची तयारी पूर्ण केली आहे..MLA Shivaji Kardile: शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत: आमदार शिवाजी कर्डिले; पंचनामे करण्याचे काम वेगात.आदेशानंतरच बदल शक्यराज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आरक्षणाबाबत नवीन आदेश दिल्यासच प्रक्रियेत बदल होईल; अन्यथा चक्राकार पद्धत रद्द होईल. शासनाने यापूर्वीच दिलेल्या निर्देशांनुसार नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७४ गटांपैकी २९ गट अनुसूचित जमाती (एसटी), पाच गट अनुसूचित जाती (एससी), २० गट इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि २० गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित राहतील. प्रत्येक प्रवर्गातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.