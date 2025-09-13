Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी जोरदार तयारी, कोण होणार पुढील कारभारी?

नाशिक: साडेतीन वर्षांपासून प्रतीक्षा लागून असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे आगामी अध्यक्ष हे सर्वसाधारण (खुल्या) गटातील असतील. त्यामुळे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी सर्वच पक्षाच्या इच्छुकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत..मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेची निवडणूक झालेली नाही. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण ७४ गट आणि पंचायत समित्यांचे एकूण १४८ गण आहेत. गट व गणांची रचना अंतिम झाल्यानंतर राज्य शासनाने फिरत्या आरक्षण पद्धतीला ‘ब्रेक’ लावत नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला गट त्याच प्रवर्गासाठी राखीव राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला..या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने याविषयी अंतिम निर्णय झाल्यानंतर निवडणुकीचा निर्णय होईल. दरम्यान, २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसारच विद्यमान सरकारने ९ सप्टेंबर २०२५ ला राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद जाहीर केले. .नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी निघाल्याने आता जोरदार रस्सीखेच होईल. यापूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गातून मविप्र संस्थेचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर अध्यक्ष राहिले. त्यांच्या अगोदर सिन्नरच्या शीतल सांगळे या सर्वसाधारण महिला, तर विजयश्री चुंबळे या ओबीसी महिला प्रवर्गातून अध्यक्ष राहिल्या आहेत. अध्यक्षपदी पुन्हा सर्वसाधारण गटातील व्यक्तीला संधी मिळणार असल्याने पक्षाचे जास्तीत जास्त सदस्य निवडून येतील, यादृष्टीने आत्तापासूनच तयारी केली जाईल..Nashik News : फिरते आरक्षण असूनही सर्वसाधारण गटाचाच बोलबाला का?.पंचायत समित्यांमध्ये महिलाराजग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेसोबतच पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण सोडतही जाहीर केले. यात पंचायत समिती निश्चित झालेली नसली तरी अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा, अनुसूचित जमाती महिलांसाठी दोन जागा राखीव असतील. तर अनुसूचित जाती (एससी) महिलांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गासाठी एक आणि याच प्रवर्गातील एक महिला अशा दोन जागा ‘ओबीसींना मिळतील. तर सर्वसाधारण प्रवर्गातून तीन सभापती व सर्वसाधारण महिलांमधून चार सभापती निवडले जातील. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये किमान आठ महिला सभापती निवडण्यात येणार असल्याने महिलाराज दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.