Education News : शिक्षक संघटनांच्या विरोधापुढे सरकारची माघार; कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द

Low Enrollment Threatens Zilla Parishad Schools in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागात जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या सातत्याने घटत असून, अनेक शाळांमधील विद्यार्थी संख्या १० पेक्षाही कमी झाल्याने या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल ९६ शाळा असल्याचे धक्कादायक वास्तव शासकीय आकडेवारीतून पुढे आले आहे. निफाड आणि येवला तालुक्यांतील प्रत्येकी एका शाळेत फक्त एकच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांचा सर्वाधिक भार सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर व येवला तालुक्यांवर असल्याचेही स्पष्ट झाले.

