Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचा 'सोलर' निर्णय! जुन्या खर्चाला ब्रेक; नवी इमारत आता सौरऊर्जेवर चालणार

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत विजेचे बिल भरावे लागत होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्वनिधीतून दरवर्षी सुमारे १६ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागत होती. मात्र, आता नवीन इमारतीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सौरऊर्जा प्रणाली (सोलर सिस्टिम) बसविण्यात येणार असल्याने दरवर्षीचा हा मोठा खर्च वाचणार आहे..त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सिग्नलजवळ जिल्हा परिषदेची नवीन सहा मजली इमारत उभी राहिली आहे. उद्घाटनापूर्वीच अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर सुरू होणार असून येत्या आठवड्यात नवीन इमारतीतून कामकाजाला प्रारंभ होईल..या भव्य इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सुमारे पाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तो भागविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणाला भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून, काही भाग बँकांना देण्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे..याशिवाय एक एकर मोकळ्या जागेचा व्यावसायिक उपयोग करता येईल का, याचाही विचार सुरू आहे. महिन्याकाठी एक ते दीड लाख रुपयांचे वीजबिल हा जिल्हा परिषदेपुढील महत्त्वाचा प्रश्न होता. यावर उपाय म्हणून जिल्हा नियोजन समितीने ३५० किलोवॅट क्षमतेची सोलर सिस्टीम बसविण्याची तयारी दर्शविली आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर विजेच्या खर्चात दरवर्षी १६ लाख रुपयांची बचत होईल..विभागप्रमुखांचा सावध पवित्राजुन्या इमारतीतील फायली, कागदपत्रे आणि आवश्यक साहित्य टप्प्याटप्प्याने नवीन इमारतीत हलविण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असून स्थलांतरात अनास्था दिसून येत आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने काही प्रमाणात साहित्य हलविले असले तरी इतर विभागप्रमुखांनी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते..सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर विजेच्या बिलात मोठी बचत होईल. जिल्हा नियोजन समितीने या कामास मान्यता दिली असून लवकरच सोलर बसविण्याचे काम सुरू होईल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक.