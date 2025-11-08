नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचा 'सोलर' निर्णय! जुन्या खर्चाला ब्रेक; नवी इमारत आता सौरऊर्जेवर चालणार

Nashik Zilla Parishad to Install 350 KW Solar Energy System : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीवर ३५० किलोवॅट क्षमतेची सौरऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येणार. यामुळे दरमहा दीड लाख रुपये असलेले वीज बिल वाचणार असून, जिल्हा परिषदेची दरवर्षी १६ लाख रुपयांची बचत होणार.
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात दरमहा सुमारे एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत विजेचे बिल भरावे लागत होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्वनिधीतून दरवर्षी सुमारे १६ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागत होती. मात्र, आता नवीन इमारतीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सौरऊर्जा प्रणाली (सोलर सिस्टिम) बसविण्यात येणार असल्याने दरवर्षीचा हा मोठा खर्च वाचणार आहे.

