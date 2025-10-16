Nashik Zilla Parishad Teachers : आनंदाची बातमी! बदली झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्तीचे आदेश

नाशिक: जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण होऊन चार महिने झाले तरी कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. शून्य शिक्षकी शाळेतील शिक्षकांना पुढच्या टप्प्यात सोडण्यात येणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी असली तरी बहुतांश शिक्षकांची दिवाळी आनंदी झाली आहे. .प्राथमिक शिक्षण विभागाने जुलैपासून टप्प्याटप्प्याने बदली प्रक्रिया पुढे घेऊन जात ऑगस्टमध्ये तीन हजार ८४८ शिक्षकांची बदली केली. मात्र, शैक्षणिक सत्राच्या मध्यावरच ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेत प्रशासनाने त्यांना कार्यमुक्त केले नव्हते. .आता मूल्यमापन चाचणी झाली असून, शाळेला शुक्रवार (ता.१७) पासून दिवाळीच्या सुट्याही आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होणे शक्य होईल. यादृष्टीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना कार्यमुक्तीच्या आदेशाबाबत सूचना केली होती. .जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून शिक्षकांनी मंगळवारी (ता. १४) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांची भेट घेतली. बदलीपात्र शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शून्य शिक्षकी शाळा वगळून बदली प्रक्रिया दोन दिवसांत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज उपस्थित होते..मालेगाव, नांदगावच्या जागा रिक्तचशिक्षकांचा ओढा शहराकडील शाळांकडे जास्त असल्यामुळे नांदगाव, मालेगाव, सुरगाणा, येवला, सिन्नर आदी तालुक्यांतील जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नत्ती देऊन या जागा भरण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेने केला. मात्र, शिक्षकांनी त्याला काहीअंशी विरोध दर्शविला. शिक्षणमंत्र्यांच्या तालुक्यात शिक्षक जायला तयार नसल्याचे चित्र निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने शिक्षण विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत..Ajit Pawar: नागरिकांच्या समस्या, पालकमंत्र्यांच्या सूचना; चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जनसंवाद.शिक्षक व संघटनांचा पाठपुरावानाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना कार्यमुक्ती सत्र संपण्याच्या अखेर देण्यात येईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. मात्र, शिक्षकांनी कार्यमुक्तीसाठी अवास्तव मेहनत घेतली. कधी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना भेटले, तर कधी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. दिवाळीच्या सुटीत धरणे आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला. शिक्षकांच्या रेट्यामुळे अखेर मंगळवारी सायंकाळी कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचे सर्वसामान्य बदली झालेल्या शिक्षकांनी साव्गत केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.