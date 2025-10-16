नाशिक

Nashik Zilla Parishad Teachers : आनंदाची बातमी! बदली झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्तीचे आदेश

Nashik Zilla Parishad Teachers to be Relieved Soon : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने बदली झालेल्या शिक्षकांना अखेर कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला.
नाशिक: जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण होऊन चार महिने झाले तरी कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. शून्य शिक्षकी शाळेतील शिक्षकांना पुढच्या टप्प्यात सोडण्यात येणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी असली तरी बहुतांश शिक्षकांची दिवाळी आनंदी झाली आहे.

