नाशिक

Education News : 'नको रे बाबा!' म्हणत शिक्षकांकडून दुर्गम भागातील शाळांना नकार; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

Rural and Hilly Area Schools Face Acute Shortage of Teachers : नाशिक जिल्हा परिषदेतील बदली आदेश झालेले ३८४८ शिक्षक कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत; ग्रामीण भागातील शाळा रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांवर परिणाम.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेकडून बदली प्रक्रिया पूर्ण होऊनही तब्बल तीन हजार ८४८ शिक्षकांना कार्यमुक्तीची प्रतीक्षा लागून आहे. शहरालगतच्या शाळांमध्ये शिक्षकांचा कल अधिक असून, सुरगाणा, नांदगाव, येवला, कळवण, चांदवड, सिन्नर, इगतपुरी या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये पदवीधर व उपशिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्या आहेत.

