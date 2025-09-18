Education News : 'नको रे बाबा!' म्हणत शिक्षकांकडून दुर्गम भागातील शाळांना नकार; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

नाशिक: जिल्हा परिषदेकडून बदली प्रक्रिया पूर्ण होऊनही तब्बल तीन हजार ८४८ शिक्षकांना कार्यमुक्तीची प्रतीक्षा लागून आहे. शहरालगतच्या शाळांमध्ये शिक्षकांचा कल अधिक असून, सुरगाणा, नांदगाव, येवला, कळवण, चांदवड, सिन्नर, इगतपुरी या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये पदवीधर व उपशिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्या आहेत..जिल्ह्यातील तीन हजार २६३ शाळांमध्ये ११ हजार २०२ शिक्षक पदे मंजूर आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाने जुलैपासून बदली प्रक्रिया हाती घेतली. दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त, पती-पत्नी एकत्रीकरण तसेच विस्थापित अशा विविध संवर्गांतील शिक्षकांच्या बदलीनंतर एकूण तीन हजार ८४८ शिक्षकांचे बदली आदेश झाले आहेत. मात्र, अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच कार्यमुक्तीच्या विलंबामुळे शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..MP Nilesh Lanke: मदतीसाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार: खासदार नीलेश लंके; दुसऱ्या दिवशीही पाथर्डी तालुक्यातील नुकसानीची पाहणी.विशेषत: सुरगाणा, नांदगाव व डोंगराळ भागातील शाळा ‘नको रे बाबा’ म्हणत शिक्षक टाळतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी पाचवी व आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेत सहभागी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आतापर्यंत केवळ हुशार विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी यापुढे सर्व विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत सामावून घेऊन समान संधी दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.