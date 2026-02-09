नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग शोधमोहिमेला 'खो'; शिक्षकांची न्यायालयात धाव!

UDIID Certificate Verification Drive in Nashik Zilla Parishad : बोगस दिव्यांगांची शोधमोहीम हाती घेतलेली असताना त्याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे ‘यूडीआयडी’ प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया तूर्त स्थगित झाल्यासारखी आहे.
