Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग शोधमोहिमेला 'खो'; शिक्षकांची न्यायालयात धाव!

नाशिक: जिल्हा परिषदेने बोगस दिव्यांगांची शोधमोहीम हाती घेतलेली असताना त्याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे 'यूडीआयडी' प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया तूर्त स्थगित झाल्यासारखी आहे. .जिल्हा परिषदेत एकूण ६०४ दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेनुसार दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी प्रमाणपत्र पडताळणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले. .पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड सादर केले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. काही कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले. पहिल्या टप्प्यात तीन ग्रामसेवक, १४ प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक, दुसऱ्या टप्प्यात पाच कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय विविध विभागांतील पाच अशा एकूण २८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. .वेळापत्रकानुसार ३१ जानेवारीला कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचे नियोजन होते; परंतु दुसऱ्या टप्प्यातील पडताळणी होण्याअगोदर पडताळणी यादीतील १५ शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात सिन्नर, येवला, बागलाण व कळवण तालुक्यातील शिक्षकांचा समावेश आहे..Pune ZP, Panchayat Samiti Result : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने बहुमताचा आकडा ओलांडला, पुण्यात कुठे कसा निकाल?.१०६ कर्मचारी कर्णबधिरजिल्हा परिषदेत एकूण ६०४ पैकी १०६ कर्मचारी कर्णबधिर, वाचा आणि भाषा दोष या दोन प्रवर्गांतील आहेत. त्यांची दर शनिवारी मुंबईतील बांद्रा येथील अलियावार जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अॅन्ड हिअरिंग डिसॅबिलिटी येथील ऑडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. शिवराज भिमटे यांच्याकडे तपासणी करण्यास प्रारंभ झाला. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पुढे जात असताना अचानकपणे तिला खोडा बसला आहे..उर्वरित विभागांचे काय?जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत ६०४ दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिक्षक आता न्यायालयात गेल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीला खो बसला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच थांबल्याचे दिसून येते.