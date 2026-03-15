Accident News : काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! झोडगेत ब्रेक निकामी झालेला ट्रक थेट शाळेत शिरला

झोडगे: राष्ट्रीय महामार्गावरून वेगाने धावणाऱ्या मालवाहतूक वाहनाचे ब्रेक निकामी झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटून वाहन राष्ट्रीय महामार्ग लगत असलेल्या शाळेच्या आवारात घुसले. मात्र तेथील एका गटारीत वाहन अडकल्याने मोठा अनर्थ टळला..महामार्गालगत सुरक्षा कठडे नसल्याने नागरिकांना, व्यवसायिकांना कायमच अशा धोक्यांना सामोरे जावे लागते. मुंबईहून धुळ्याकडे जाणाऱ्या वेगवान आयशर गाडीचे ब्रेक झोडगे गावाजवळ निकामी झाल्याने सदर वाहन महामार्गाच्या विरुद्ध बाजूला जाऊन सर्विस रोड लगत असलेल्या गटारीत जाऊन अडकले. .पहाटेची वेळ असल्याने शालेय परिसरात विद्यार्थी नसल्याने मोठे दुर्घटना टळली. त्यामुळे महामार्गालगातील नागरी वस्त्यांचा रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरून भरधाव वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांना अनेक कारणाने मोठ्या प्रमाणात अपघातात होत असतात. अशावेळी झोडगे गावालगत असलेले बाजारपेठ, विविध कार्यालये, शाळा तसेच ग्रामीण रुग्णालय बाजार समितीचे उपबाजार अशा ठिकाणी मोठी वर्दळ असते. गर्दीत शिरून मोठी दुर्घटना घडू शकते.याकडे लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..कठड्याची गरजमालेगाव ते धुळेदरम्यान वाहनाचा वेगाची गती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. रस्ता सुरक्षेचा दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना दिसून येते नाही. महामार्ग लगत स्पीडगण तसेच रस्त्याला कथडे नाहीत. अशी तक्रार झोडगे येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.