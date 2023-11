Nashik ZP News: जि. प. प्रशासन करणार आता तालुका दौरे; पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा

By

Nashik ZP News : गत आठवडाभरात त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीला जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, आमदार हिरामण खोसकर यांच्या भेटीत अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढील आठवड्यापासून तालुके दौरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुका दौऱ्यात पंचायत समित्यांना अचानक भेटी दिल्या जाणार असून, बैठका घेतल्या जाणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांनी सांगितले. (zp administration will now do taluka tours nashik news)

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्या त्र्यंबकेश्वर पंचायत समिती भेटीत, पंचायत समिती कुलूपबंद निदर्शनास आली होती. साडेदहापर्यंत केवळ १६ कर्मचारी उपस्थित होते. यात विशेष गटविकास अधिकारीही वेळात आलेले नसल्याचे निदर्शनास आले होते.

त्यावर, परदेशी यांनी सर्व गैरहजरांना नोटिसा बजावल्या. असे असतानाच मंगळवारी (ता. २८) आमदार हिरामण खोसकर यांनी अचानक पंचायत समितीला भेट देत पाहणी केली. यात पंचायत समितीतील तब्बल १७ कर्मचारी गैरहजर आढळले. संतप्त झालेल्या आमदार खोसकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर मित्तल यांनी तातडीने गटविकास अधिकारी यांच्यासह गैरहजर १७ कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात बोलावून घेत तंबी देत, कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.

या कार्यालयात वेळेत उपस्थित राहत नसल्याचा मुद्दा प्रशासनाने गंभीरपणे घेतला. वारंवार सूचना, आदेश देऊनही शासकीय वेळेत कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने प्रशासन तालुका दौरे करणार आहे. हे दौरे अचानकपणे केले जाणार असून, यात पंचायत समित्यांना भेटी दिल्या जातील. यात ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र यांनाही भेटी दिल्या जाणार आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे दौरे करणार असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले.

‘त्या’ गैरहजर कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी

त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीत पहिल्या व दुसऱ्या भेटीत गैरहजर असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या कामकाजाची पडताळणी करण्याचे निर्देश मित्तल यांनी दिले आहेत. त्यानुसार या गैरहजर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी केली जाणार असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले.