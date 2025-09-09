Nashik News : बागलाण, कळवण तालुक्यांना गुणवंत शिक्षक पुरस्कारातून वगळले; शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली

जुनी शेमळी: नाशिक जिल्हा परिषदेतर्फे दिलेल्या गुणवंत शिक्षक पुरस्कारासाठी बागलाण व कळवण तालुक्याला अपेक्षित गुण न मिळाल्याने वगळण्यात आले याबाबत नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे गुणवंत शिक्षकांचे निकष व गुणांची माहिती मिळावी. अशी मागणी शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..जिल्हा शिक्षक संघां तर्फे शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांना बागलाण व कळवण तालुका पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन देत शिक्षक पुरस्कार निवडीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, दोन तालुक्यांच्या निरीक्षणात गुणदान व निकष कमी पडल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे कमिटीने हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणाधिकारी कनोज यांनी सांगितले. दोन्ही तालुक्यांची पुन्हा एकदा फेरपडताळणी करून तालुक्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी शिक्षक संघा तर्फे करण्यात आली..शिक्षक संघाचे विभागीय अध्यक्ष पृथ्वीराज शिरसाट, जिल्हा सरचिटणीस प्रदीप पेखळे, अनिल शिरसाट, कळवण अध्यक्ष बाबाजी आहेर, जिल्हा संघटक आप्पासाहेब बच्छाव, नाशिक सरचिटणीस सुभाष भदाणे, व गुणवंत शिक्षक पुरस्कार प्रस्ताव दाखल करणारे शिक्षक अनिल वाघ, आदिवासी शिक्षक संघटनेचे जयवंत पवार, धनराज भामरे, जगदीश दळवी पदाधिकारी उपस्थित होते..Education News : दीडशे कोटींच्या थकबाकीने शिक्षक हैराण; सेवानिवृत्त व रात्रशाळा शिक्षकांवर आली उपासमारीची वेळ.कळवण, बागलाणमधील शिक्षकांच्या प्रस्तावांची पडताळणी केली असता, त्यांना आवश्यक गुण मिळाले नाहीत. आपल्याला गुण का मिळाले नाहीत याचे संबधित शिक्षकांनी आत्मपरीक्षण करून सुधारणा करणे अभिप्रेत आहे. पुरस्कारांची घोषणा झाल्यावर तक्रार आल्यास जिल्हा परिषदेला उत्तर द्यावे लागते.- भास्कर कनोज शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.