नाशिक

Nashik News : बागलाण, कळवण तालुक्यांना गुणवंत शिक्षक पुरस्कारातून वगळले; शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली

Baglan and Kalwan Teachers’ Objection : नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे गुणवंत शिक्षकांचे निकष व गुणांची माहिती मिळावी. अशी मागणी शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
teachers protest

teachers protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुनी शेमळी: नाशिक जिल्हा परिषदेतर्फे दिलेल्या गुणवंत शिक्षक पुरस्कारासाठी बागलाण व कळवण तालुक्याला अपेक्षित गुण न मिळाल्याने वगळण्यात आले याबाबत नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे गुणवंत शिक्षकांचे निकष व गुणांची माहिती मिळावी. अशी मागणी शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
award
teacher
baglan
ZP
education officer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com