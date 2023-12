Nashik ZP News : जि. प. प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही काढणार पदभार; प्रशासनाकडून प्रस्ताव दाखल

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची धुरा सांभाळत असलेले उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडून अखेर पदभार काढून घेतला जाणार आहे.

देवरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असल्याने तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदाचा खेळखंडोबा झाल्याच्या तक्रारी मुख्याध्यापक संघाच्या बैठकीत करण्यात आल्या. (zp In charge Secondary Education Officers will also be removed nashik news)