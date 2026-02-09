Nashik Zilla Parishad : विभागीय आयुक्तांनी घेतली शालेय खिचडीची चव; कोचरगाव जिल्हा परिषद शाळेला अचानक भेट

नाशिक: कोचरगाव (ता. दिंडोरी) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी माध्यान्न भोजनाची चव घेतली. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व दर्जेदार आहार मिळतो की नाही, याबाबत सविस्तर माहिती घेत त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या. .केद्राई व राह फाउंडेशनच्या सहकार्याने ‘सीएसआर’ अंतर्गत सतीमोह टेकडी येथे एक लाख वृक्षलागवडीचे नियोजन आहे. वृक्षलागवड करीत विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम व ‘सीईओ’ पवार यांनी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. या दौऱ्यादरम्यान शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, तसेच पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित विविध विभागांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्यात आला..नाळेगाव येथे अंगणवाडी केंद्रास भेट देऊन अंगणवाडीतील बालकांशी त्यांनी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांचे वजन तपासून पोषण स्थितीची खात्री करण्यात आली. तलाठी कार्यालयाची तपासणी करून कामकाजाबाबत सूचना देण्यात आल्या..Dharashiv ZP Election Result : एका मताचे महत्त्व ! ढोकीमध्ये ठाकरे सेनेच्या अमर समुद्रेंचा अवघ्या १ मताने विजय, भाजपच्या उमेदवाराचा निसटता पराभव.उमराळे बुद्रुक येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच पशुवैद्यकीय दवाखान्याला भेट देण्यात आली. येथे आरोग्य सेवांचा आढावा घेत गायीचे पूजन करून पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात आली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ, महेश पाटील, उपविभागीय अधिकारी (दिंडोरी) आप्पासाहेब शिंदे, तहसीलदार चैताली दराडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे, सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. सोमनाथ वायडे, सहायक गटविकास अधिकारी भरत वेंदे, गटशिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण, बालविकास प्रकल्पाधिकारी वंदना पाटील, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. संदीप पवार, विस्तार अधिकारी बापू सादवे, हेमंत कापसे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.