नाशिक

Nashik Zilla Parishad : विभागीय आयुक्तांनी घेतली शालेय खिचडीची चव; कोचरगाव जिल्हा परिषद शाळेला अचानक भेट

Divisional Commissioner Reviews Mid Day Meal Quality in Dindori : ओमकार पवार यांनी माध्यान्न भोजनाची चव घेतली. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व दर्जेदार आहार मिळतो की नाही, याबाबत सविस्तर माहिती घेत त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या.
Dr. Pravin Gedam

Dr. Pravin Gedam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कोचरगाव (ता. दिंडोरी) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी माध्यान्न भोजनाची चव घेतली. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व दर्जेदार आहार मिळतो की नाही, याबाबत सविस्तर माहिती घेत त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
school
ZP
Development
ZP School

Related Stories

No stories found.