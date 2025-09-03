नाशिक

Nashik Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये अडथळे; नाशिक जिल्हा परिषदेतील दिरंगाईमुळे ठेकेदार त्रस्त

Over 100 Crore Pending Bills Under Jaljeevan Mission : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात, ठेकेदार संघटनेचे प्रतिनिधी जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना निवेदन सादर केले.
Jal Jeevan Mission
Jal Jeevan Missionsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशनच्या कामांशी संबंधित फाइल तब्बल २९ टेबलांवर फिरविली जात असल्याने ठेकेदार हैराण झाले आहेत. टेबलांची संख्या कमी करण्याची मागणी ठेकेदार संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे केली.

Nashik
maharashtra
ZP
Development
Movement
jal jeevan mission
Contractor

