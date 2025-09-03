Nashik Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये अडथळे; नाशिक जिल्हा परिषदेतील दिरंगाईमुळे ठेकेदार त्रस्त

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशनच्या कामांशी संबंधित फाइल तब्बल २९ टेबलांवर फिरविली जात असल्याने ठेकेदार हैराण झाले आहेत. टेबलांची संख्या कमी करण्याची मागणी ठेकेदार संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे केली..संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, उपाध्यक्ष मनोज खाडे, किरण कटाळे व खजिनदार मुसा खाटीक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता. २) सीईओ पवार यांची भेट घेतली..जलजीवन मिशन अंतर्गत तब्बल १२२२ कामे मंजूर असून त्यापैकी ८०० हून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. यातील ६०० हून अधिक योजनांमधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र, गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून सुमारे १०० कोटींची बिले थकली आहेत..ठेकेदारांनी यावेळी तक्रार मांडताना सांगितले की, कामांची बिले २९ टेबलांवरून फिरविली जात असल्याने ती वेळेत मंजूर होत नाहीत. प्रत्येक टेबलावरील कर्मचाऱ्याला भेटल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही. शासनाने फाईलींसाठी ठरावीक टेबल निश्चित करून दिलेले असतानाही अतिरिक्त टेबलांची फेरफटका सुरू आहे..Posthumous Donation: भुजबळ कुटुंबीयांकडून मरणोत्तर देहदानाचा संकल्प; सातारा जिल्हा रुग्णालयातून चौघांना प्रमाणपत्र.टेबल कमी करण्याचे आश्वासनया मागणीवर सीईओ पवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. थकीत बिलांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच बिलांची फाइल कमी टेबलांवरून फिरून वेळेत मंजूर व्हावी यासाठी नवी प्रणाली आणण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.