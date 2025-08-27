Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष, २९ गट ‘एसटी’ राखीव होण्याची शक्यता

नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून लागलेले असताना आदिवासीबहुल सात तालुक्यांतील तब्बल २९ गट अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार होणाऱ्या या सोडतीमुळे सर्वसाधारण व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार आहे..ग्रामविकास विभागाने यंदा चक्रीय आरक्षणाची पद्धत संपुष्टात आणून लोकसंख्येवर आधारित नवे आरक्षण ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दिंडोरी, पेठ, कळवण, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व बागलाण या तालुक्यांतील गट ‘एसटी’ राखीव होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तर निफाड, येवला, नांदगाव, सिन्नर, मालेगाव, चांदवड आदी बिगरआदिवासी तालुक्यांतील गट सर्वसाधारण व ओबीसीसाठी राखीव राहण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची सोडत सप्टेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होणार असून, इच्छुक उमेदवारांचे डोळे या सोडतीकडे लागले आहेत. दिवाळीनंतर होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ही सोडत राजकीय उलथापालथ घडविणारी ठरणार आहे..आदिवासीबहुल तालुकेदिंडोरी, पेठ, कळवण, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण.बिगरआदिवासी तालुकेनिफाड, येवला, नांदगाव, सिन्नर, मालेगाव, चांदवड.समिश्र तालुकेनाशिक, देवळा, बागलाण (आदिवासी व सर्वसाधारण लोकसंख्या लक्षणीय).'फक्त भगवान राम, छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजा करून चालणार नाही, तर...'; काय म्हणाले RSS प्रमुख मोहन भागवत?.सप्टेंबरमध्ये आरक्षण सोडतजिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीची गणरचना अंतिम झाल्याने आता आरक्षण सोडतीचे वेध लागले आहेत. ऑगस्टअखेर सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन सप्टेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सोडत निघेल, असा अंदाज आहे.तालुकानिहाय गटसंख्या (एकूण : ७४)बागलाण- ७, मालेगाव- ८, देवळा- ३, कळवण- ४, सुरगाणा- ४, पेठ- २, दिंडोरी- ६, चांदवड- ५, नांदगाव- ४, येवला- ५, निफाड- ८, नाशिक- ४, त्र्यंबकेश्वर- ३, इगतपुरी- ५, सिन्नर- ६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.