Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष, २९ गट ‘एसटी’ राखीव होण्याची शक्यता

Nashik Zilla Parishad Reservation Lottery Soon : नाशिक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले असून, २९ गट ‘एसटी’ प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून लागलेले असताना आदिवासीबहुल सात तालुक्यांतील तब्बल २९ गट अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार होणाऱ्या या सोडतीमुळे सर्वसाधारण व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार आहे.

