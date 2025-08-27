नाशिक

Teachers Transfer : नाशिक जिल्हा परिषद: ३८५४ शिक्षकांच्या बदल्या पूर्ण, नांदगाव, सुरगाणा, सिन्नरमध्ये जागा रिक्त

Teacher Transfer Process in Nashik ZP Primary Education : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात ३८५४ शिक्षकांची बदली पूर्ण झाली असून नांदगाव, सुरगाणा व सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
Teachers Transfer
Teachers Transfersakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेत एकूण ३८५४ शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर नांदगाव, सुरगाणा व सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
school
teacher
primary education
Transfers
transferred

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com