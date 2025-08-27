Teachers Transfer : नाशिक जिल्हा परिषद: ३८५४ शिक्षकांच्या बदल्या पूर्ण, नांदगाव, सुरगाणा, सिन्नरमध्ये जागा रिक्त

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेत एकूण ३८५४ शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर नांदगाव, सुरगाणा व सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत..जुलैपासून सुरु झालेल्या या प्रक्रियेत संवर्ग-१ अंतर्गत दिव्यांग व दुर्धर आजाराने ग्रस्त अशा ६६२ शिक्षकांची बदली झाली. पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी संवर्ग-२ मधील २६२ शिक्षकांना बदलीचा लाभ मिळाला. त्यानंतर बदली अधिकारप्राप्त ५६९ व बदलीपात्र २२२७ शिक्षकांची तर विस्थापित संवर्गातील १३४ शिक्षकांची बदली करण्यात आली.\r\n\r.Success Story : ना कोचिंग, ना सुविधा; अडचणींवर मात करत शेतकऱ्याची कन्या ठरली यशस्वी.एकूण संवर्ग एक ते पाचमध्ये ३८५४ शिक्षकांची बदली पूर्ण झाली असून आता अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये सुमारे १२५ जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. विभागाने ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्याने नव्याने बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे दिवाळी सुटीनंतरच त्यांना कार्यमुक्त केले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.