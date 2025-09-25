Education News : 'सुपर ५०' विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता निफाडमध्ये मिळणार JEE आणि NEET चे मोफत मार्गदर्शन

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘सुपर ५०’ या उपक्रमासाठी निवडलेले अंतिम १०० विद्यार्थी आता निफाडच्या संस्थेत शिकणार आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सध्या प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करावा लागेल; परंतु अकरावीची अंतिम परीक्षा त्याच महाविद्यालयात द्यावी लागेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिली..जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुपर ५० हा उपक्रम सुरू केला. अकरावी व बारावी विज्ञान शाखेसह जेईई, जेईई ॲडव्हान्स व ‘नीट’ या परीक्षांचे विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन केले जाते. दहावीचा निकाल जाहीर होताच ‘सुपर ५०’च्या प्रवेश प्रक्रियेस प्रारंभ होतो. मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभागाने यंदा या प्रक्रियेस विलंब लावला. त्यात प्रक्रिया बघणारे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मालेगावच्या बोगस भरती प्रकरणात अटक झाल्याने प्रक्रिया अजून लांबणीवर पडली. .आता विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपले आहे. त्यात प्रवेश रद्द करायचा म्हटले तर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कुठे द्यायची, त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले. जिल्हा परिषद स्वत: या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेणार असून, त्यासाठी शिक्षण विभागाची विशेष परवानगी घेतली जाणार असल्याचे सीईओ पवार यांनी सांगितले. मात्र, या विद्यार्थ्यांना अकरावीची परीक्षा देण्यासाठी महाविद्यालयात जावे लागेल. पुढील वर्षी ही प्रक्रिया वेळीच पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले..Parbhani : OBC आरक्षण गमावल्याच्या नैराश्यातून 22 वर्षाच्या तरुणानं लिंबाच्या झाडाला घेतला गळफास; पोलिसांना सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं....५१० विद्यार्थ्यांची पडताळणीसुपर ५० अंतर्गत निवड झालेल्या ५१० विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र तपासण्यात आले. त्यांची यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्याविषयी गुरुवार (ता. २५)पर्यंत हरकत नोंदविता येतील. दरम्यान, या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी संस्था निवडण्यात येणार आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यातील तीनपैकी एका नावावर लवकरच शिक्कामोर्तब होईल. निफाडमधील ही संस्था असल्याचे सीईओ पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.