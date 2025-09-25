नाशिक

Education News : 'सुपर ५०' विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता निफाडमध्ये मिळणार JEE आणि NEET चे मोफत मार्गदर्शन

Free Coaching for JEE and NEET Aspirants : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी 'सुपर ५०' प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या १०० विद्यार्थ्यांना आता निफाड येथील संस्थेत JEE, JEE Advanced आणि NEET या परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘सुपर ५०’ या उपक्रमासाठी निवडलेले अंतिम १०० विद्यार्थी आता निफाडच्या संस्थेत शिकणार आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सध्या प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करावा लागेल; परंतु अकरावीची अंतिम परीक्षा त्याच महाविद्यालयात द्यावी लागेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिली.

