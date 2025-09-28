नाशिक

Education News : ३८४८ शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे वेध, पण 'होल्ड'! संकलित मूल्यमापन-१ पूर्ण झाल्यावरच बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करा- सीईओंचे आदेश

Categories of Teacher Transfers Completed : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील ३ हजार ८४८ शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी संकलित मूल्यमापन चाचणी- १ पूर्ण होईपर्यंत कार्यमुक्त न करण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांचा हिरमोड झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील तीन हजार ८४८ शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून, त्यांना कार्यमुक्तीचे वेध लागले आहेत. मात्र, संकलित मूल्यमापन चाचणी- १ झाल्याशिवाय शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २६) निर्गमित केल्याने पात्र शिक्षकांचा हिरमोड झाला.

