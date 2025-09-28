Education News : ३८४८ शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे वेध, पण 'होल्ड'! संकलित मूल्यमापन-१ पूर्ण झाल्यावरच बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करा- सीईओंचे आदेश

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील तीन हजार ८४८ शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून, त्यांना कार्यमुक्तीचे वेध लागले आहेत. मात्र, संकलित मूल्यमापन चाचणी- १ झाल्याशिवाय शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २६) निर्गमित केल्याने पात्र शिक्षकांचा हिरमोड झाला. .प्राथमिक शिक्षण विभागाने जुलैपासून शिक्षक बदली प्रक्रिया हाती घेतली. संवर्ग एकअंतर्गत समाविष्ट होणारे दिव्यांग, दुर्धर आजाराने ग्रस्त आदी ६६२ शिक्षकांची बदली झाली. पती- पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत (संवर्ग-२) २६२ शिक्षकांनी याचा लाभ घेतला. त्यानंतर बदली अधिकारप्राप्त ५६९ शिक्षकांची, तर बदलीपात्र दोन हजार २२७ शिक्षकांची बदली करणे आवश्यक ठरले. .साधारणत: एक ते पाच संवर्गांत तीन हजार ८४८ शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यांना कार्यमुक्त आदेशाची प्रतीक्षा लागून राहिलेली असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी शुक्रवारी पुन्हा त्याला स्थगिती दिली..जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणीचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षक बदली प्रक्रियेला विलंब होतो की काय, अशी भीती शिक्षकांना वाटते..Amal Mahadevrao Mahadik : 'महाडिकांमुळे राजाराम कारखाना कर्जबाजारी', सतेज पाटील गटाच्या आघाडीकडून आरोप.काय म्हटले आहे आदेशात?शिक्षकांची ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आदेशही निर्गमित केले. त्याची वेळेत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असले, तरी विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेणे आवश्यक आहे. बदली झालेल्या शिक्षकांना संकलित मूल्यमापन-१ कामकाज पूर्ण झाल्यावर कार्यमुक्त करण्याचे आदेश स्वतंत्रपणे देण्यात येतील. बदली झालेल्या शिक्षकांनी मूल्यमापनविषयक कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना ‘सीईओ’ पवार यांनी केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.