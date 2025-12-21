Jalgaon Municipal Election : जळगावात राष्ट्रवादीची मोठी मागणी! महायुतीत ३५ ते ४० जागा लढवण्यावर अनिल पाटील ठाम

जळगाव: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आगामी महापालिका निवडणूक भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेबरोबरच महायुती करूनच लढविणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे १९ प्रभागांत उमेदवारांनी लढण्याची तयारी दर्शविली. जो उमेदवार निवडून येण्यास सक्षम आहे, अशांनाच आम्ही उमेदवारी देणार आहोत..महायुती जागावाटपाबाबत भाजपच्या जळगाव जिल्ह्यातील नेत्यांशी प्राथमिक बोलणी झाली आहे. मात्र, जागावाटपाबाबत अंतिम निर्णय मंगळवारी (ता. २३) एकत्रित बैठकीत होईल. त्या जागावाटपाच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ३५ ते ४० जागांची मागणी करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री, आमदार अनिल पाटील यांनी शनिवारी (ता. २०) पत्रकार परिषदेत दिली..गणेश कॉलनीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात आज दुपारी ही पत्रकार परिषद झाली. माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार, माजी आमदार मनीष जैन, महिला आघाडीच्या प्रतिभा शिंदे, जिल्हाध्यक्ष महानगर अभिषेक पाटील, रवींद्र पाटील आदी उपस्थित होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या सूचनेनुसारच महायुतीद्वारे आम्ही जळगाव महापालिका निवडणूक लढणार आहोत. भाजप आम्हाला सन्मानजनक जागा देतील. त्याठिकाणी आम्ही निवडून येणारे सक्षम उमेदवार उभे करू, असेही यावेळी सांगितले..इच्छुकांचे ७९ अर्जगेल्या दोन दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. आतापर्यंत १९ प्रभागांतून ७९ उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. जागा वाटपाबाबत भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांशी प्राथमिक बोलणी झाली आहे. त्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार सुरेश (राजूमामा) भोळे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी पालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आम्ही तिघा पक्षांचे नेते बसून जागा वाटपाचा निर्णय घेऊ, असे सांगण्यात आले आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी बोलणे झालेले नाही, तेही लवकरच होईल..स्वबळावर तूर्ततरी नाहीभाजपने जागा वाटप बैठकीत सन्मानपूर्वक जागा दिल्या नाही तर त्याचा स्वीकार करणार की स्वतंत्रपणे लढणार, असे विचारले असता, माजी मंत्री पाटील म्हणाले, की अगोदर जागा वाटप तर होऊ द्या. राज्यस्तरावरूच महायुतीद्वारे महापालिका निवडणूक लढविण्याचे आदेश आहेत. जर स्थानिक स्तरावर जागा वाटपाची बोलणी फिस्कटली, सन्मानजनक जागा दिल्या गेल्या नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षाच्या सूचनानंतर पुढील निर्णय घेऊ. आताच स्वबळाबाबत सांगता येणार नाही.उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार आहे..Parli Election Result: 'तो' शब्द धनंजय मुंडेंनी खरा करुन दाखवला; परळीत मारली बाजी, तर गंगाखेडची जागा....पालिकांचा निकाल येऊ देतपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहा पालिकांत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार, तर सुमारे ८० ठिकाणी नगरसेवकपदाचे उमेदवार दिले आहेत. त्यात राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळेल. तो निकाल हाती आला, की आमची ताकद वाढलेली असेल, असे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.