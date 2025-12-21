उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावात राष्ट्रवादीची मोठी मागणी! महायुतीत ३५ ते ४० जागा लढवण्यावर अनिल पाटील ठाम

NCP Confirms Alliance with BJP-Shiv Sena for Jalgaon Municipal Polls : जागावाटपाच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ३५ ते ४० जागांची मागणी करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री, आमदार अनिल पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आगामी महापालिका निवडणूक भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेबरोबरच महायुती करूनच लढविणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे १९ प्रभागांत उमेदवारांनी लढण्याची तयारी दर्शविली. जो उमेदवार निवडून येण्यास सक्षम आहे, अशांनाच आम्ही उमेदवारी देणार आहोत.

