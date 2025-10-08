Agricultural News : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे दिवाळे; अतिवृष्टीमुळे कापूस उत्पादक मोठ्या संकटात

निमगूळ: निमगूळसह परिसरात अतिवृष्टीने कापसाच्या पिकांसह बाजरी, मका, मिरची अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल पाच ते सहा हजारांचा भाव मिळत असून, वेचणीला आठ हजार प्रतिक्विंटल खर्च लागत आहे. फवारणी, खते व मेहनत वाया जात असल्याचे चित्र आहे. हीच स्थिती तालुक्याची असून, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाचे दिवाळे निघाल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे..शिंदखेडा तालुक्यात सततच्या पावसाने सर्वच पिकांना फटका बसला आहे. त्यात कापसाचे मोठे नुकसान झाले. आता वेचणीला वेग आला असून, शेतकऱ्यांचे नगदी पीक पांढरे सोने म्हणून मानल्या जाणाऱ्या कापसाच्या पिकाचे उलटे गणित झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. परिसरात वेचणीला मजूर मिळत नसून जे मिळतील त्या मजुरांकरवी वेचणीला सुरवात केली आहे. वेचणीचा दर ८ रुपये किलो असून, एक मजूर ४० ते ६० किलो वेचणी करतो. प्रति दिवस ४५० ते ५०० रुपये रोज मिळत असूनही मजूरांची टंचाई असल्याने कापूस वेचणीला उशीर होत आहे..कापसाला भाव ५ ते ६ हजारओल्या कापसाला भाव मिळत नसून सद्यस्थितीत वेचून उन्हात टाकला जात आहे. मात्र, पडझड झालेल्या कापसाला उन्हात टाकूनही भाव कमीच आहे. या कापसाला ५ ते ६ हजाराचा भाव मिळत असून शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडले आहे. .ऐन दिवाळीच्या सणावर संक्रांत आल्याचे चित्र असून, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कापूस वेचून प्रतिक्विंटल तीन हजाराचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. परिणामी, दिवाळी साजरी कशी करावी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे..कापसाच्या विक्रीतून जी रक्कम येईल त्यात मजुरी वजा जाता काहीही शिल्लक राहणार नाही. सतत पावसाने कापूस वेचणीला खर्च जास्त व पावसाने ओल्या झालेल्या मालाला भाव कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.- यशवंत बागल, शेतकरी, निमगूळ.Railway Jobs 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! रेल्वेतील खेळाडूंना थेट जॉब, प्रक्रिया आणि पगार एका क्लिकवर जाणून घ्या.ओला कापूस घरात ठेवता येणार नाही. खराब होईल म्हणून विक्री करावी लागेल. त्यासाठी वेचणीला मोठा खर्च आहे. त्यात मजुरीही निघणार नाही. फवारणी, खतांसाठी उसनवार घेतलेली रक्कम परत कशी होईल, याची चिंता आहे.- महेंद्र शिंदे, शेतकरी, निमगूळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.