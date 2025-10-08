उत्तर महाराष्ट्र

Agricultural News : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे दिवाळे; अतिवृष्टीमुळे कापूस उत्पादक मोठ्या संकटात

Significant Losses in Cotton, Bajra, Maize, and Chili : निमगूळसह शिंदखेडा तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. वेचणीचा खर्च जास्त आणि ओल्या कापसाला प्रतिक्विंटल ५ ते ६ हजारांपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
Cotton

Cotton

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निमगूळ: निमगूळसह परिसरात अतिवृष्टीने कापसाच्या पिकांसह बाजरी, मका, मिरची अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल पाच ते सहा हजारांचा भाव मिळत असून, वेचणीला आठ हजार प्रतिक्विंटल खर्च लागत आहे. फवारणी, खते व मेहनत वाया जात असल्याचे चित्र आहे. हीच स्थिती तालुक्याची असून, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाचे दिवाळे निघाल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Farmer
cotton
Challenges
maize
Damaged Crops
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com