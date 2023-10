By

Dhule News : शहरातील नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्या देवपूरकरांच्या नरकयातना अद्यापही कमी झालेल्या नाहीत. एक समस्या निस्तरत नाही, तोच दुसरी समस्या उभी ठाकत आहे.

जलवाहिनी, भुयारी गटारींमुळे वाताहत झालेल्या रस्त्यांवरून दीड ते दोन वर्षे वाट काढल्यानंतर आता काही महिन्यांपूर्वीच देवपूरमधील प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये विविध कॉलनीत खडीकरणाचे काम झाले. ( number of accidents increased due to bad condition of road dhule news )

रस्त्यांचे डांबरीकरण कशामुळे खोळंबले, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. काही नगरसेवकांनी आपापल्या परिसरात घराजवळील रस्ते पद्धतशीरपणे करून घेतले आहेत. खडीकरणापेक्षा आमचे कच्चे रस्त्येच बरे होते, असे रहिवासी म्हणत आहेत.

महापालिका प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढावा आणि लवकर डांबरीकरणाचा मुहूर्त शोधावा, अशी मागणी श्रीरंग कॉलनी, दोंदे कॉलनीसह इतर परिसरातून होत आहे.

मात्र, डांबरीकरणाला मुहूर्त नसल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजीचा लाट आहे खडीवरून घसरून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहेत. यात अनेकजण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे आमचे कच्चे रस्तेच बरे होते, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

डांबरीकरण आज ना उद्या होईल या प्रतीक्षेत चार महिने निघून झाले. पण डांबरीकरण होत नसल्याने रस्त्यावरील खडी पसरते आहे.

त्यावरून दुचाकी घसरून किंवा पायी असताना घसरून नागरिक जखमी होत असल्याचा सूर आहे. मुलांना मनमोकळेपणाने खेळताही येत नाही. खडीवरून वाहने गेल्याने टायर कमकुवत होत आहेत.