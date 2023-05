Dhule Crime : दोंडाईचा बसस्थानकात चोरांचा सुळसुळाट; चोऱ्यांचे वाढते प्रमाण

By

Dhule crime : दोंडाईचा शहराला जवळपास ५० खेडी जोडली आहेत.

दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांची नेहमी बसस्थानकात जास्त प्रमाणात आहे म्हणून बसस्थानकात नेहमी यात्रेचे स्वरूप असते तसेच धुळे, नंदुरबार, शहादा, शिरपूर यांच्यासह जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने दोंडाईचा बसस्थानकात दिवसभरात हजारो प्रवासी चढउतर करत असल्याने गर्दीचे प्रमाण जास्त असते म्हणून दिवसभर शेकडो प्रवासी बसस्थानकात असतात बस लागली की एकच गोंधळ उडतो. (number of thieves has increased in dondaicha bus station dhule crime)

चढउतर करणाऱ्यांना एकच घाई असते. गर्दीचा फायदा घेत दोंडाईचा बसस्थानकात भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट वाढला असून, बसस्थानकात चोरी नित्याची झाली आहे म्हणून प्रवासी महिला वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लग्नसराईत अनेक महिलांच्या सोनपोत चोरी झाल्या आहेत म्हणून तत्काळ दिवसभर पोलिस कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

दरम्यान, सध्या लग्नसराई सुरू असल्याने बसस्थानकात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी ये-जा करत असते. बसमध्ये चढ-उतर करत असताना गर्दीचा फायदा घेत चोरटे हातसफाई करत आहेत. गेल्या आठवड्यातदेखील गरीब कुटुंबातील दाऊळ येथील महिला लग्नाला जात असताना बॅगमधून दोन ते तीन हजार रुपये लंपास केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्या वेळी संबंधित महिलेला कष्टाचे पैसे गेल्याने अश्रू अनावर झाले होते. तसेच सोन्याच्या वस्तूवर अनेक वेळा हात मारल्याच्या घटना घडत आहेत.

पोलिस निरीक्षकांनी यात लक्ष घालून पोलिस कर्मचारी नियुक्त करावा. बसस्थानकात कित्येक वर्षांपासून असलेली पोलिस चौकी शोपीस म्हणून पडली आहे त्या खुर्चीवर कधीही पोलिस कर्मचारी दिसत नाहीत.

त्यामुळे पोलिस चौकीत कायमस्वरूपी पोलिस कर्मचाऱ्याची नेमणूक व्हावी, अशी मागणी प्रवासी वर्गाकडून होत आहे, तसेच प्रवाशांच्या हितासाठी आगारप्रमुखांनी प्रवाशांचे हित लक्षात घेता पोलिस निरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार करावा व कायमस्वरूपी पोलिस कर्मचाऱ्याची मागणी करावी, अशी मागणी प्रवासी वर्गाकडून होत आहे.