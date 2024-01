Nandurbar News : तळोद्यात वळूच्या हल्ल्यात एक जखमी; बंदोबस्ताची नागरिकांची मागणी

तळोदा : शहरात गणपती व खानदेशी गल्ली परिसरात एका मोकाट वळूने तीन नागरिकांवर जीवघेणा हल्ला करून जखमी केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) घडली. मोकाट वळूकडून अचानक होत असलेल्या या हल्ल्यांनी नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत.

मात्र मोकाट जनावरांचे मालक व पालिका प्रशासनाला कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. शहरात गल्लोगल्ली व बाजारपेठेत बिनधास्त वावरणाऱ्या मोकाट जनावरांचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शहरवासीयांनी केली आहे.