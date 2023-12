Dhule Crime News : पोटनिवडणुक दरम्यान एकास मारहाण

Dhule Crime News : मेथी जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीत मांडळ येथील भाजप उमेदवाराचे मतदान प्रतिनिधीस मारहाण प्रकरणी दहा जणांवर दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (One was beaten up during in election dhule crime news)