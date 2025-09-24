Pachora Monsoon : पाचोरा-भडगाव तालुक्यात पावसाचे थैमान; हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

पाचोरा/भडगाव: दोन्ही तालुक्यांत दोन दिवस सलग झालेल्या मुसळधार पावसाने हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून, आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पाचोरा तालुक्यात ४३१, तर भडगाव तालुक्यात ३४१ घरांचे नुकसान झाल्याची नोंद झाली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आजही थांबू शकले नाहीत, इतकी विदारक परिस्थिती शेतीबाबत झाल्याचे नुकसानीवरून दिसून येत आहे..भडगावला महसूल व नगरपालिकेच्या प्रत्येकी १५-१५ अशा ३० कर्मचाऱ्यांनी युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व आमदार किशोर पाटील यांनी शहरासह तालुक्यात झालेल्या नुकसानाची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. .त्यानुसार, येथील तहसील कार्यालयाने सात पथक त्यासाठी नियुक्त केले आहेत. एका पथकात प्रत्येकी पाच जणांचा समावेश असून, पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे तहसीलच्या सूत्रांनी सांगितले..Wet Drought Explaind: 'ओला दुष्काळ' अशी संकल्पनाच नाही, मग राजकारणी का मागणी करतात? सरकारी भाषेत व्याख्या काय?.वैद्यकीय सेवा पूर्ववतभडगाव ग्रामीण रुग्णालयात गुडघाभर पाणी साचल्याने वैद्यकीय उपकरणे बंद पडली आहेत. रुग्णालयाच्या पाठीमागील संरक्षक भिंत पाडून साचलेले पाणी नदीच्या दिशेला पुढे सोडण्यात आले. त्यामुळे येथील पाण्याचाaप्रवाह काहीसा कमी झाला. मंगळवारी (ता. २३) सकाळपासून ग्रामीण रुग्णलयात कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छता केल्यानंतर वैद्यकीय सेवा पूर्ववत सुरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.