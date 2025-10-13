Pachora Jamner Highway : पाचोरा-जामनेर महामार्ग कामात मोठी तफावत; लोहारी ग्रामस्थांचा जि.प. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

पाचोरा: लोहारी (ता. पाचोरा) गावावरून जाणाऱ्या पाचोरा- जामनेर राष्ट्रीय महामार्ग १९ च्या कामात तफावत व गैरव्यवहार होत आहे. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेने योग्य तो खुलासा करून न्याय न दिल्यास येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर परिसरातील सर्व ग्रामस्थ बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा लोहारीचे सरपंच प्रवीण पाटील यांनी दिला आहे..पाचोरा ते जामनेरदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग १९ चे काम गतीने सुरू आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जामनेर विधानसभा मतदारसंघ हद्दीत या महामार्गाची रुंदी १० मीटर व पाचोरा- भडगाव विधानसभा मतदारसंघ हद्दीत रुंदी केवळ ७ मीटर करण्यात येत आहे. महामार्गाच्या कामात अशी तफावत कशासाठी? दोन स्वतंत्र इस्टिमेट शासनाने काढले आहेत काय? यासंदर्भात बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता, उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. महामार्गावर कोणत्याही प्रकारे माहिती फलक नाही. .Railways Advise: प्रवाशांनो ट्रेनमध्ये 'या' गोष्टी घेऊन गेलात तर खबरदार! दिवाळीसाठी रेल्वेकडून नवी नियमावली जारी; काय लिहिलंय?.त्यामुळे विचारणा कोणाकडे करावी? रस्त्याच्या कामात तफावत करण्यामागची कारणे काय? यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेने त्वरित खुलासा करावा. तफावतीसंदर्भात योग्य ते उत्तर द्यावे. जामनेर हद्दीप्रमाणेच पाचोरा हद्दीतदेखील १० मीटर रुंदीचा रस्ता करावा, अन्यथा जन आंदोलन करून रस्त्याचे काम बंद पाडू व येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीवर आंबेवडगाव, मालखेडा, भोकरी, वरखेडी, लोहारी, आर्वे, पिंपळगाव हरेश्वर या परिसरातील ग्रामस्थ बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा सरपंच प्रवीण पाटील यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.