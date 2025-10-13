उत्तर महाराष्ट्र

Pachora Jamner Highway : पाचोरा-जामनेर महामार्ग कामात मोठी तफावत; लोहारी ग्रामस्थांचा जि.प. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

Discrepancy in Pachora-Jamner NH19 Road Work : पाचोरा-जामनेर राष्ट्रीय महामार्ग १९ च्या कामात लोहारी (ता. पाचोरा) गावाजवळ आढळलेल्या रुंदीतील तफावतीच्या विरोधात येथील सरपंच प्रवीण पाटील यांनी परिसरातील ग्रामस्थांच्या वतीने जनआंदोलन आणि निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला.
पाचोरा: लोहारी (ता. पाचोरा) गावावरून जाणाऱ्या पाचोरा- जामनेर राष्ट्रीय महामार्ग १९ च्या कामात तफावत व गैरव्यवहार होत आहे. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेने योग्य तो खुलासा करून न्याय न दिल्यास येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर परिसरातील सर्व ग्रामस्थ बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा लोहारीचे सरपंच प्रवीण पाटील यांनी दिला आहे.

