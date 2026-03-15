Crime News : प्रेमाचा भयानक शेवट! पत्नीच्या प्रियकराची पतीने केली हत्या; पाचोरा पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई

पाचोरा: तालुक्यातील वरसाडे तांडा क्रमांक ३ येथील तरुणाचा प्रेमसंबंधातून पती-पत्नीने खून करून मृतदेहाची विल्हेवाट लावली. पती-पत्नीस अटक करण्यात आली. वरसाडे तांडा क्रमांक तीन येथील विजय राठोड (वय २५) २४ फेब्रुवारीला रात्रीपासून अचानक बेपत्ता झाला. .भाऊ संजय राठोड याने विजयचा सर्वत्र तपास केला. मात्र, तो मिळून आला नाही. याबाबत दिलेल्या माहितीवरून पिंपळगाव हरेश्वर पोलिस ठाण्यात बेपत्ताची नोंद झाली. या प्रकरणात सहायक पोलिस निरीक्षक कल्याणी वर्मा यांना संशय आल्याने त्यांनी स्वतंत्र पोलिस पथक नेमून बेपत्ता तरुणाचा तपास सुरू केला..पोलिस पथकाने गावातीलच संजय परशुराम जाधव यास ताब्यात घेऊन बेपत्ता विजय राठोडसंदर्भात माहिती विचारली असता, प्रथम त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला. खाकीचा प्रसाद मिळाल्यावर संजय जाधव पोपटासारखा बोलू लागला व त्याने विजय राठोडचा खून केल्याचे कबूल केले. .संजय जाधवने दिलेल्या कबुलीजबाबानुसार, पत्नी सोनालीशी बेपत्ता विजय राठोडचे प्रेमसंबंध होते. या संबंधातून विजयने सोनालीचे अश्लील फोटो काढले. त्याआधारे तो तिला सतत धमकावत होता. त्याचा राग आल्याने विजयचा कायमचा काटा काढण्याचा विचार केला. रागाच्या भरात संजय व त्याची पत्नी सोनाली जाधव या दोघांनी विजयचा खून करून मृतदेहाची पद्धतशीरपणे विल्हेवाट लावली. या कबुली जबाबानंतर पोलिसांनी संजय व त्याची पत्नी सोनालीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली. दोघांना न्यायालयात हजर केले असता, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.