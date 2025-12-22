उत्तर महाराष्ट्र

Pachora Nagar Panchayat : पाचोरा पालिकेत शिवसेनेचा भगवा; २८ पैकी २२ जागांवर गुलाल, वाघ गटाला मोठा धक्का

Sunita Patil Re-elected as Pachora Mayor : पाचोरा नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी सुनीता पाटील यांच्या प्रचंड विजयानंतर आमदार किशोर पाटील आणि शिवसैनिकांनी जल्लोष साजरा केला. शिवसेनेने २८ पैकी २२ जागा जिंकून पालिकेवर आपले निर्विवाद वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
पाचोरा: येथील पालिकेच्या नगराध्यक्षपदी आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील विजयी झाल्या आहेत. सुनीता पाटील व माजी आमदार यांच्या पत्नी सुचेता वाघ यांच्यात सरळ लढत झाली. सुनीता पाटील यांना २५ हजार ८६५, तर सुचेता वाघ यांना १४ हजार ५१७ मते मिळाली. त्यात ११ हजार ३४८ मताधिक्याने सुनीता पाटील विजयी झाल्या. सुनीता पाटील दुसऱ्यांदा नगराध्यक्षा झाल्या.

