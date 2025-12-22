Pachora Nagar Panchayat : पाचोरा पालिकेत शिवसेनेचा भगवा; २८ पैकी २२ जागांवर गुलाल, वाघ गटाला मोठा धक्का

पाचोरा: येथील पालिकेच्या नगराध्यक्षपदी आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील विजयी झाल्या आहेत. सुनीता पाटील व माजी आमदार यांच्या पत्नी सुचेता वाघ यांच्यात सरळ लढत झाली. सुनीता पाटील यांना २५ हजार ८६५, तर सुचेता वाघ यांना १४ हजार ५१७ मते मिळाली. त्यात ११ हजार ३४८ मताधिक्याने सुनीता पाटील विजयी झाल्या. सुनीता पाटील दुसऱ्यांदा नगराध्यक्षा झाल्या..येथील पालिकेत आमदार पाटील यांची सत्ता अबाधित राहिली. एकूण २८ पैकी २२ जागा शिवसेनेने मिळवून निर्विवाद बहुमत सिद्ध केले. भाजपला सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. यात अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला. पालिकेच्या १४ प्रभागांतील २८ जागांसाठी ६९ टक्के मतदान झाले होते. नगराध्यक्षपदासह अनेक प्रभागांत शिवसेना व भाजप उमेदवारांत सरळ लढती झाल्या. .काही प्रभागांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरळ लढतीत शिरकाव केला. सर्वाधिक ५ उमेदवार प्रभाग २मध्ये होते. येथील भडगाव रोड भागातील व्यापारी भवनात रविवारी (ता.२१) मतमोजणी झाली. प्रथम टपाली मते मोजण्यात आली. त्यानंतर एकाचवेळी २ प्रभागांची मते मोजण्यात आली. एकूण ८ फेऱ्या झाल्या. साडेअकराला पहिला निकाल व दोन वाजता अंतिम निकाल हाती आले..दिग्गजांचा पराभवमाजी नगरसेवक सतीश शिंदे, भूषण वाघ, विकास पाटील, राम केसवानी, वासुदेव महाजन, बापू हटकर यांच्या पत्नी मालती हटकर, धर्मेंद्र चौधरी यांच्या पत्नी मनीषा चौधरी या दिग्गजांचा पराभव झाला..आमदार पुत्रास सर्वाधिक मतेआमदार पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील हे प्रभाग ९ मधून लढले. त्यांचा सर्वाधिक सुमारे १,५०० मतांनी विजय झाला. त्यांच्या खालोखाल माजी नगराध्यक्ष संजय गोहिल यांनी १,२०० मतांनी विजय मिळवला..फेर मतमोजणीची मागणीप्रभाग १० अमधून माजी आमदार दिलीप वाघ यांचे पुतणे तथा पीटीसीचे चेअरमन संजय वाघ यांचे पुत्र सूरज वाघ यांनी १९ मतांनी विजय मिळविल्यावर त्यांचे प्रतिस्पर्धी योगेश पाटील यांच्या प्रतिनिधींनी फेर मोजणीची मागणी केल्याने या प्रभागातील मते पुन्हा मोजण्यात आली..पती-पत्नी विजयाचा इतिहासप्रभाग सातमधून प्रवीण ब्राह्मणे व त्यांच्या पत्नी वर्षा ब्राम्हणे यांनी विजय होऊन पालिका निवडणुकीत नवा इतिहास रचला. दोघांनी भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला. प्रवीण ब्राह्मणे यांनी सतीश शिंदे या दिग्गज उमेदवारांना पराभूत केले..Sangli Election Result : शिराळा नगरपंचायतीत सत्तांतर; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या विजयाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का.पाचोराकरांनी मी केलेल्या विकासकामांवर, विकासासंदर्भातील माझ्या व्हिजनवर व माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत भरघोस मतदान केले. लाडक्या बहिणींची खंबीर साथ राहिली. हा विजय मी मतदारांना समर्पित करतो. मतदारांनी पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, याचा आनंद आहे. जबाबदारीत वाढ करणारा व विकासासाठी नवी ऊर्जा व प्रेरणा देणारा हा विजय आहे. शहरात यापुढे पालिकेच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण व वैविध्यपूर्ण कामे पूर्णत्वास नेली जातील.- किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा.हा विजय माझा नसून, शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समर्थक, हितचिंतक व आमच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणाऱ्या मतदारांचा आहे. या विश्वासाला विकासाच्या माध्यमातून सार्थक केले जाईल. अनेक विकासकामे पूर्णत्वास नेली जातील.- सुनीता पाटील, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, पाचोरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.