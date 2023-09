Dhule News : शिंदखेडा रेल्वेस्थानकावर जलद गाड्यांना थांबा मिळेल का? रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्याकडून अपेक्षा

By

Dhule News : जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या शिंदखेडा शहरातील रेल्वेस्थानकावर जलदगाड्यांना थांबा मिळावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. या संदर्भात संबंधित रेल्वे अधिकारी तसेच रेल्वेमंत्र्यांना वारंवार निवेदने देण्यात आली. वेळप्रसंगी आंदोलनेही करण्यात आली. आश्वासनेही मिळाली पण पदरी निराशाच आली.

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे शुक्रवारी (ता. १५) पाणीपुरवठा योजनेच्या लोकार्पणासाठी शिंदखेड्यात येत आहेत. (people demand to fast trains to stop at Sindkheda railway station dhule news)

या वेळी ते जलद गाड्यांना शिंदखेडा स्थानकात थांबा व नवीन शिंदखेडा-पुणे रेल्वेसेवा सुरू करण्याची घोषणा करतील, अशी अपेक्षा शिंदखेडा शहरवासीयांना लागली आहे.

शिंदखेडा शहर तालुक्याचे मध्यवर्ती रेल्वेस्थानक असून, तेथून शिरपूर, धुळे, सोनगीर, नरडणा, चिमठाणे गावातील प्रवासी रेल्वेने प्रवास करत असतात. पुणे-शिंदखेडा-पुणे प्रवासी रेल्वे व्हाया दोंडाईचा-नंदुरबार-नवापूर व्हाया वसई रोड- कल्याण-कर्जत-लोणावळा-पुणे सुरू करावी, कारण पुणे हे शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असून, जिल्ह्यातून शैक्षणिक कामासाठी पुण्याला जाण्या-येण्यासाठी सोयीचे होईल आणि प्रवाशांचा वेळ आणि पैशा वाचेल व रेल्वेच्या उत्पन्नात भर पडेल. अमरावती-सुरत एक्स्प्रेस गाडी नियमित सुरू करावी.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नंदुरबार पॅसेंजर गाडी सुरत स्टेशनपर्यंत पूर्ववत सुरू करावी यासह शिंदखेडा रेल्वेस्थानकावर पुरी-अहमदाबाद, प्रेरणा एक्स्प्रेस, भागलपूर-सुरत एक्स्प्रेस, बरोनी-अहमदाबाद एक्स्प्रेस, अहमदाबाद साप्ताहिक एक्स्प्रेस, हिंसार एक्स्प्रेस, बांद्रा-पाटणा एक्स्प्रेस, उधना-बनारस एक्स्प्रेस या सर्व जलद रेल्वेगाड्यांना थांबा मिळावा, अशी मागणी आहे