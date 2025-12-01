Pankaja Munde : विकासाच्या विजयाची माळ भाजपच्या गळ्यात! पिंपळनेर निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा विश्वास

वार्सा: केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने पिंपळनेरच्या रस्त्यांसाठी निधीचा तुटवडा भासू देणार नाही, असे आश्वासन राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. पिंपळनेर (ता. साक्री) नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा आणि नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांसाठी विजय संकल्प सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी मंत्री मुंडे बोलत होत्या. विकासाच्या विजयाची माळ भाजपच्या गळ्यात पडेल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला..व्यासपीठावर आमदार अनुप अग्रवाल, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, माजी आमदार कुणाल पाटील, जिल्हाध्यक्ष बापूसाहेब खलाणे, धुळ्याचे माजी महापौर प्रदीप कर्पे, जयश्री आहिरराव, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती हर्षवर्धन दहिते, मोहन सूर्यवंशी, विक्की कोकणी, शैलेंद्र आजगे, चंद्रजीत पाटील, प्रदिप कोठावदे, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार डॉ. योगिता चौरे, डॉ. जितेश चौरे व सर्व उमेदवार, पदाधिकारी उपस्थित होते..‘नमामी पांझरा योजना’ आणूया वेळी मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शहरातील मुख्य रस्त्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. पर्यावरण मंत्री म्हणून त्यांनी पांझरा नदीच्या दोन्ही काठावर सुशोभीकरण व शुद्ध पाण्यासाठी निधी उपलब्ध करून ‘नमामी पांझरा योजना’ राबविण्याची ग्वाही दिली. .भाजपचे नगराध्यक्ष व सर्व नगरसेवक निवडून दिल्यास पदग्रहण सोहळ्याला स्वतः उपस्थित राहण्याचे आश्वासनही मंत्री मुंडे यांनी दिले. अंत्योदय योजना, महिलांचा सन्मान आणि लाडक्या बहिणीसाठी योजना याची सुरुवात देवा भाऊंनी केल्याचे सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनधन योजनेतून महिलांना थेट सरकारी लाभ दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानले..Sangli Jayant Patil : ईश्वरपूरात सत्तेची लढत तापली; जनता योग्य निर्णय देईल, असा विश्वास जयंत पाटीलांचा.जनता दमदाटी सहन करणार नाहीआमदार अनुप अग्रवाल यांनी स्थानिक आमदारांवर टीका करताना पिंपळनेर शहरात पहिल्यांदाच हेलिकॉप्टर आल्याचा दावा खोडून काढला. यापूर्वी माजी संरक्षणमंत्री प्रमोद महाजन आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे हे देखील सभेसाठी हेलिकॉप्टरने आले होते, अशी आठवण करून दिली. माजी मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आमदारांकडून भाजपच्या कार्यकर्त्यांना होणाऱ्या दमदाटीच्या भाषेचा समाचार घेतला. साक्री तालुका पुरोगामी विचारसरणीचा असून, येथील जनता कोणाचीही दमदाटी सहन करणार नाही, असे भामरे म्हणाले. वसंत बच्छाव यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.