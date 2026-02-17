Dhule News : धुळे-नंदुरबारमध्ये वीजबिलाच्या जाचातून कायमची मुक्ती! १८ हजार घरांवर दिमाखात उभे राहिले 'मिनी पॉवर हाऊस'

धुळे: खानदेशातील नागरिक आता केवळ वीज वापरणारे ग्राहक राहिले नसून ते स्वतः ‘वीज उत्पादक’ बनले आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’मुळे धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील १८ हजार ८१८ घरांच्या छतावर आता स्वतःचे ‘मिनी पॉवर हाउस’ उभे राहिले आहे. या माध्यमातून दोन्ही जिल्ह्यांतून ६७.६४ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत असून, अनेक कुटुंबांना आता वीजबिलाच्या जाचातून कायमची मुक्ती मिळाल्याची माहिती महावितरणचे मुख्य अभियंता आय. ए. मुलाणी यांनी दिली..या योजनेत ग्राहकांना दुहेरी फायदा मिळतोय. ३०० युनिटपर्यंत मासिक वीजवापर असणाऱ्या ग्राहकांना ही वीज पूर्णपणे मोफत पडते. मात्र, ग्राहकाची गरज भागवून सौर संचातून अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्यास ती महावितरणकडून विकत घेतली जाते. या विजेची रक्कम संबंधित ग्राहकाच्या वीजबिलात समायोजित केली जाते. ज्यामुळे अनेक ग्राहकांचे वीजबिल आता ‘झिरो’ येऊ लागले आहे..धुळ्याची ‘पॉवरफुल्ल’ भरारीसौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये धुळे जिल्ह्याने आघाडी घेतलीय. जिल्ह्यातील १३ हजार १०१ ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. यातून एकट्या धुळे जिल्ह्यात ४७.४ मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. वाढत्या वीजबिलाच्या कटकटीतून मुक्त होण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. विशेष म्हणजे बँकांकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या व्याजदरातील कर्जांमुळे सौर संच बसवणे आता सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आले आहे..Pune News: गणेशखिंड रस्त्यावरील कोंडीमुळे मनस्ताप; विद्यापीठाजवळील यू-टर्न धोकादायक, नियमभंगामुळे अपघातांत वाढ!.नंदुरबारमध्येही प्रतिसादआदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यातही आधुनिक ऊर्जेचा प्रकाश वेगाने पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील पाच हजार ७१७ ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून त्यातून २०.२४ मेगावॅट वीज तयार होत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन निधीमुळे या योजनेचा प्रसार दुर्गम भागातही झाला आहे. वीज ग्राहकांना स्वावलंबी करण्यासाठी महावितरणने येथे विशेष तांत्रिक सहकार्य आणि सुलभ प्रक्रियेवर भर दिला आहे..पीएम-सूर्यघर योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिक आता ऊर्जा निर्मितीत सहभागी झाले आहेत. महावितरणकडून १० किलोवॅटपर्यंतच्या अर्जांना ‘ऑटोमॅटिक’ मंजुरी दिली जात असून, सौर नेटमीटरची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. धुळे आणि नंदुरबारमधील उर्वरित ग्राहकांनीही या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपले घर प्रकाशमय करावे.- आय. ए. मुलाणी, मुख्य अभियंता, महावितरण, जळगाव परिमंडल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.