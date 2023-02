Nandurbar News : चोरीच्या ॲपेरिक्षासह संशयित ताब्यात

नंदुरबार : येथील जिल्हा रूग्णालय परिसरात रिक्षा (Rickshaw) पार्किंग केलेली असताना चोरट्याने ती लांबविली होती. (Police Inspector City arrested thief along with rickshaw within 12 hours through his team nandurbar news)

नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी त्यांच्या पोलिस पथकाच्या माध्यमातून १२ तासाच्या आत रिक्षासह चोरट्याला जेरबंद केले आहे.

दरीपाडा पोस्ट आमरपाटा (ता. साक्री, जि. धुळे) येथील रमेश मगन कुवर, (वय ३६) रिक्षाचालक नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आले असता त्यांनी (जीजे-१९-०२९३ ) ही जिल्हा रुग्णालयाचे गेट समोर पार्क केली होती. १४ फेब्रुवारीला दुपारी दोनच्या सुमारास चोरट्यांनी ती लांबविली. शुक्रवारी (ता. १७) नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात रमेश कुवर यांनी तक्रार दिली.

नंदुरबार जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, नंदुरबार उपविभागीय अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी दोन पथके तयार केली. पातोंडा ते होळ रस्त्यालगत पथकाने विजय जयंता वळवी, (वय २३ वर्षे, रा. खडकी, ता. अक्कलकुआ) यांना रिक्षासह ताब्यात घेतले. त्याने चोरीची कबुली दिली.