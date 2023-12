Dhule Crime News : पावणेचारशे टवाळखोरांवर कारवाई; पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्याकडून दिलासा

Dhule Crime News : शहरासह जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात विनाकारण वावरणाऱ्या सुमारे पावणेचारशेवर टवाळखोरांविरुद्ध पोलिसांनी मंगळवारी (ता. ५) धडक कारवाई केली.

जिल्हा पोलिस प्रशासनासह दामिनी पथकातर्फे सकाळी दहा ते दुपारी एकदरम्यान जिल्ह्यात १४ ठिकाणी हे विशेष अभियान राबविण्यात आले. (police took action against around 300 who were roaming around for no reason dhule crime news)