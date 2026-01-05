Dhule Municipal Election : धुळे मनपा निवडणूक: यंदा ३२० उमेदवार रिंगणात; २०१८ च्या तुलनेत उमेदवारांची संख्या घटली

धुळे: महापालिकेच्या यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी यंदा इच्छुक उमेदवारांची प्रचंड झुंबड पाहायला मिळाली. मात्र, मागील पंचवार्षिक निवडणुकीचे चित्र पाहता ही स्पर्धा एका अर्थाने फिकीच पडली. कारण, २०१८ च्या महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात तब्बल ३५५ उमेदवार होते. यंदा प्रचंड स्पर्धेचे चित्र निर्माण झाले, तरी एकूण ३२० उमेदवार रिंगणात उतरले, अर्थात मागील निवडणुकीपेक्षा ३५ उमेदवार यंदा कमी आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या लढाईत मागील निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी राजकीय पक्षांसह अपक्षांची संख्याही घटली आहे, हे विशेष..महापालिकेची निवडणूक सध्या सुरु आहे. डिसेंबर-२०१८ मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर २०२४-२५ मध्ये निवडणूक अपेक्षित होती. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणूका लांबल्या. त्यामुळे गेली सुमारे दोन वर्ष धुळे महापालिकेत प्रशासकराज होते. त्यामुळे माजी नगरसेवकांसह नव्याने अनेक चेहरे नगरसेवक होण्यासाठी इच्छुक होते. त्यामुळे कधी निवडणूक लागते याची प्रतिक्षा होती. .अखेर १४ डिसेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषित केला आणि सर्व इच्छुक नव्या दमाने कामाला लागले. २३ ते ३० डिसेंबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रीया झाली. या प्रक्रीयेत एकूण ६०९ उमेदवारांचे ७३७ अर्ज दाखल झाले. छाननीअंती ५१९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. तर माघारीच्या प्रक्रीयेत १९९ उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आले. त्यामुळे रिंगणात ३२० उमेदवार उरले..२०१८ मध्ये जास्त संख्या२०२५-२६ च्या महापालिका निवडणूकीत इच्छुकांसह प्रत्यक्ष उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची स्थिती पाहता यंदा मोठी चुरस निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, रिंगणातील अंतिम अर्थात प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची स्थिती पाहता २०१८ च्या निवडणूकीपेक्षा हे चित्र फिके असल्याचे दिसते. कारण, २०१८ च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकीत प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या तब्बल ३५५ होती. त्यामुळे मागील निवडणूकीपेक्षा यंदा ३५ उमेदवार रिंगणात कमी आहेत..Election: निवडणूक की सत्तेचा सौदा? मतदारांचा विश्वास तुटतोय, मतदान टक्केवारी कमी होणार? मनपा निवडणुकांपूर्वीच प्रश्नचिन्ह.राजकीय पक्षांची स्थितीमागील २०१८ व यंदा २०२५-२६ च्या धुळे महापालिका निवडणूकीतील राजकीय पक्षांकडून रिंगणात उतरविलेल्या उमेदवारांची संख्या पाहता. एकूण ७४ जागांसाठी भाजपने २०१८ मध्ये ६२ उमेदवार दिले होते, यंदादेखील ६२ उमेदवारच रिंगणात उतरवले गेले. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष दुभंगल्याने या पक्षांच्या प्रत्येकी दोन्ही गटांचे मिळून उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. काँग्रेसचा एक उमेदवार मागच्यापेक्षा कमी आहे. एमआयएमचे तीन उमेदवार यंदा वाढले आहेत. बसपचे चार उमेदवार यंदा कमी आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने प्रथमच तीन उमेदवार दिले आहेत. मागील निवडणूकीत १२२ अपक्ष होते, यंदा त्यांचीही संख्या ७९ पर्यंत खाली आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.