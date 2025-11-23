Pune Police Raid : पुणे पोलिसांचा मास्टरस्ट्रोक! २५० जवानांनी उमरठीत अवैध शस्त्र कारखान्यावर टाकला सर्वात मोठा छापा

शिरपूर: अवैध शस्त्रनिर्मिती कारखान्यांमुळे कुप्रसिद्ध असलेल्या उमरठी (ता. वरला, जि. बडवानी, मध्य प्रदेश) येथे पुणे पोलिसांनी शनिवारी (ता.२२) पहाटे छापा ठाकला. मध्य प्रदेशातील एटीएस पथकासह सुमारे २५० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाने दिवसभर गाव पिंजून काढत अर्धवट तयार केलेला मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला. या कारवाईत दहापेक्षा अधिक जणांना ताब्यात घेतले असून, अटकसत्र उशिरापर्यंत सुरू होते..पुणे शहर आणि जिल्ह्यात झालेल्या गँगवॉरमध्ये गावठी बनावटीच्या पिस्तुलांचा वापर झाल्याचे दिसून आल्याने पोलिस शस्त्रास्त्रांच्या उगमस्थानाच्या शोधात होते. उमरठीत कुटीरोद्योगाच्या स्वरुपात चालविण्यात येणाऱ्या लहानमोठ्या कारखान्यात ही शस्त्रे तयार झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी कारवाईची तयारी केली. मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक जगदीश डावर व सहकाऱ्यांशी चर्चा करुन छाप्याचे नियोजन करण्यात आले..पोलिसांशी हुज्जतपोलिसांचा ताफा शनिवारी पहाटे साडेतीनला गावात शिरला. त्यांनी गावातील कारखान्यांवर एकाच वेळी छापे टाकण्यास सुरवात केली. प्रारंभी तेथील ग्रामस्थांपैकी काहींनी पोलिसांशी हुज्जत घातली. मात्र, पोलिसांचे उग्र रुप पाहून नंतर ते मागे सरले. या छाप्यात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचे साहित्य, यंत्रसामग्री व इतर उपकरणे जप्त केली. अर्धवट तयार केलेली अनेक पिस्तुलेही पोलिसांच्या हाती लागली. जप्त केलेल्या मुद्देमालातून ५०० पेक्षा अधिक शस्त्रे तयार केली जाऊ शकतील, असा पोलिसांचा अंदाज आहे..जंगल, डोंगरात उद्योगउमरठी दीर्घकाळापासून अवैध शस्त्रनिर्मितीसाठी कुख्यात आहे. झोपड्यांमध्ये लहान-मोठ्या साधनांनिशी पिस्तूलांचे वेगवेगळे भाग तयार करण्याचे उद्योग तेथे चालतात. ग्राहक आल्यावर सर्व सुटे भाग जोडून संपूर्ण पिस्तूल तयार करून दिले जाते. सोबतच काडतुसे बनविण्याचेही काम तेथे सुरू असते. .Crime News : चाकूचा धाक दाखवत अपहरण केलं, नंतर सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल केला; लेडी गँगची दहशत समोर....हे बहुतांश कारखाने जंगलात व डोंगराळ भागात चालविले जातात. पोलिसांनी संशयितांकडून जप्त केलेले मोबाईल, कागदपत्रे व कॉल डिटेल्सच्या आधारे शस्त्रविक्रेत्यांचे नेटवर्क कुठपर्यंत पोहोचले आहे, त्याचा शोध घेतला जाणार आहे. एटीएस पथकासह सहा पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी एकत्र येऊन या गावात केलेली ही आजवरची सर्वांत मोठी कारवाई आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक डावर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.