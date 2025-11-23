उत्तर महाराष्ट्र

Pune Police Raid : पुणे पोलिसांचा मास्टरस्ट्रोक! २५० जवानांनी उमरठीत अवैध शस्त्र कारखान्यावर टाकला सर्वात मोठा छापा

Pune Police and MP ATS Launch Massive Raid in Umarthi : पुणे आणि मध्य प्रदेश एटीएसच्या संयुक्त पथकाने मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातील उमरठी येथे अवैध शस्त्रनिर्मिती कारखान्यांवर छापा टाकून मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला. यामध्ये पिस्तुले, काडतुसे आणि शस्त्रे तयार करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणात सापडली.
Illegal Arms Factory

Illegal Arms Factory

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरपूर: अवैध शस्त्रनिर्मिती कारखान्यांमुळे कुप्रसिद्ध असलेल्या उमरठी (ता. वरला, जि. बडवानी, मध्य प्रदेश) येथे पुणे पोलिसांनी शनिवारी (ता.२२) पहाटे छापा ठाकला. मध्य प्रदेशातील एटीएस पथकासह सुमारे २५० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाने दिवसभर गाव पिंजून काढत अर्धवट तयार केलेला मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला. या कारवाईत दहापेक्षा अधिक जणांना ताब्यात घेतले असून, अटकसत्र उशिरापर्यंत सुरू होते.

Loading content, please wait...
police
crime
maharashtra
Crime News
weapons
raid
ATS
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com